إنشاء مركز تدريب ومزرعة نخيل بحثية على 100 فدان بالوادي الجديد (صور)

قام الدكتور عزالدين جادالله مدير المعمل المركزي للنخيل وبرفقته م.محمد كامل مدير عام الزراعة بالوادي الجديد وباحثو المعمل المركزي للنخيل ومدير التجارب الزراعية بالداخلة بتفقد الأعمال الجارية بمزرعة مركز النخالين التابع للمعمل المركزي للنخيل وقد تم الانتهاء من حفر البئر وتركيب محطة الطاقة الشمسية وجاري تركيب شبكة الري.ويقول جادالله مركز النخالين يهدف إلى التدريب على العمليات المختلفة لخدمة راس النخلة مثل التقليم والتلقيح والخف والتقويس والتكميم والحصاد وعمليات ما بعد الحصاد كما يهدف المركز إلى إنشاء مزرعة نموذجية ومشتل نموذجي للنخيل وبنك لحفظ الأصول الوراثية من أصناف النخيل المصرية وزراعة السلالات البذرية الفاخرة المنتخبة من إناث النخيل وكذلك الذكور ومعمل لإنتاج طفيل الترايكو جراما لاستخدامه في المقاومة الحيوية لمكافحة الحشرات حرشفية الأجنحه التي تصيب النخيل، وكذلك إنشاء وحدة تجريبية لتصنيع وتعبئة التمور. وإنشاء ثلاجة لحفظ التمور، وعمل وحدة لحفظ التراث البيئي للنخيل، ووحدة أخرى للاستفادة من مخلفات (متبقيات) النخيل.