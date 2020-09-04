«الفضالي» يطلق هاشتاج «كمل مشوارك الشعب معاك» لدعم الرئيس السيسي

أطلق المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، ورئيس وفد الدبلوماسية الشعبية لدعم الدولة المصرية، هاشتاج بعنوان #كمل مشوارك الشعب معاك، ردا على الحملات المشبوهة التي أطلقها خفافيش الظلام ضد الدولة المصرية.وقال المستشار أحمد الفضالي، إن تلك الدعوات المغرضة التي يتم إطلاقها من حين إلى آخر تهدف إلى زعزة الثقة بين الشعب المصري والقيادة السياسية، ولكن وعي وفطنة المصريين تدرك جيدا حجم هذه المؤامرة ولا تلتفت إليها بل يرد المصريين على تلك الحملات المشبوهة بحملات اكبر تعبر عن حبهم ودعمهم للقيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأكد رئيس حزب السلام، أن مشاركة المصريين في الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون أفضل رد على تلك الحملات المشبوهة ولتثبت للجميع الثقة الكبيرة لدى المصريون في رئيسهم وما يتخذه من قرارات.وأضاف رئيس حزب السلام، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد، تحققت إنجازات عدة، في كافة قطاعات الدولة بشكل عام، وكان للتنمية المحلية نصيب كبير نظرا للجهود الكبيرة التي بذلت فيها،بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية القرى.وتابع خلال العام 2019 تم إنفاق 21 مليار جنيه على البنية الأساسية وفقًا للخطة الاستثمارية للتنمية المحلية لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات، هذا بخلاف إطلاق العديد من البرامج التنموية للمواطنين، والتى تهدف الى تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.