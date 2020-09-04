رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأونروا» تدعو لتوفير 94 مليون دولار لدعم اللاجئين الفلسطينيين ضد كورونا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:43 م
الأونروا
الأونروا
أ ش أ
طباعة
وجهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) نداء اليوم الجمعة إلى المجتمع الدولى للمانحين لتوفير تمويل بقيمة 94.6 مليون دولار لتغطية الاستجابة لوباء كورونا لحوالى 5.6 مليون لاجئ فلسطينى مسجل فى الشرق الاوسط وذلك حتى نهاية العام الجارى مع التركيز بشكل خاص على الصحة والمساعدات النقدية والتعليم.

وقالت المنظمة التابعة للامم المتحدة،في بيان لها، إنها ساعدت فى الاشهر القليلة الماضية إلى حد كبير فى احتواء الفيروس فى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المكتظة بالسكان فى الشرق الأوسط، حيث تمكنت من توفير الرعاية الصحية والاستشفاء وقالت انها غيرت الطريقة التي تعمل بها لتقليل مخاطر العدوى من خلال تحويل التعلم الى الوضع عن بعد واشارت المنظمة الى انها وبناء على خبرتها الطويلة فى التعليم فى حالات الطوارئ قامت بتوصيل الأدوية والغذاء إلى منازل اللاجئين لتجنب الازدحام فى مراكز التوزيع الخاصة بها، مؤكدة أن هذا الاجراء كان فعالا للغاية في احتواء الفيروس.

وأشارت إلى أنه فى أقل من شهرين بين يوليو وسبتمبر قفز عدد الحالات من 200 إلى ما يقرب من 4 الاف فى مجتمعات لاجئى فلسطين، موضحة أن أحد الأسباب الرئيسية هو التأثير طويل المدى للحجز والاغلاق على اقتصادات الأسرة، مؤكدة أن اللاجئين الفلسطينيين لايتحملون البقاء محاصرين.

كما أشارت إلى أنه اعبتارا من شهر يوليو ارتفعت حالات الاصابة بفيروس كورونا بشكل مقلق في الضفة الغربية ولبنان وسوريا مع زيادات أحدث فى الأردن، لافتة إلى أن أولى حالات انتقال العدوى المحلية في غزة كانت قد سجلت فى أواخر أغسطس، مؤكدة على أن هذا التمويل ضروري للسيطرة على انتشار الوباء في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وللمساعدة في منع تفشى المرض بشكل كبير.

وقالت المنظمة إن اطفال المدارس التابعة لها بدأوا العودة هذا الأسبوع فى العودة إلى العملية التعليمية وذلك على الرغم من التحديات المالية وغيرها، مشيرة إلى أن أكثر من نصف مليون فتاة وفتى مسجلين في 711 مدرسة تابعة للأونروا فى الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وغزة والأردن وسوريا ولبنان سيعودون للمدارس.

وأضافت أن المفوض العام للأونروا قرر فتح المدارس على الرغم من التحديات المالية التى تواجهها الوكالة وذلك لضمان حصول كل فتاة وفتى على تعليم جيد ومنصف، مشيرة إلى أن هذة العودة ستوفر للأطفال احساسا بالحياة الطبيعية فى منطقة لا يمكن التنبؤ بها بشكل كبير.

ولفتت المنظمة إلى أن إعادة فتح المدارس فى وقت يتسم بعدم اليقين إلى حد كبير للأونروا والمنطقة وخلال وباء كورونا استلزم اعتماد اجراءات صارمة للغاية للصحة والنظافة فى جميع مدارسها والتخطيط لسيناريوهات تعليمية مختلفة سواء من خلال عودة كاملة أو جزء للتعلم فى المدرسة وجزء عن بعد أو إمكانية للتعلم عن بعد بشكل تام.

وأوضحت أنها تعتمد على دعم المانحين للمساعدة فى إبقاء أكثر من نصف مليون فتاة وفتى في المدارس فى جميع أنحاء المنطقة.

موضوعات متعلقة

أمن القاهرة ينجح فى ضبط متهمين بالسطو المسلح على شركة بمدينة نصر

«انسداد الشرايين».. الأعراض والأسباب

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

الصور

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين أحترفا الصيد بالبحر الأحمر

image description

الزمالك أمام بيراميدز في صراع ترتيب الدوري

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

الأكثر قراءة

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

هارب من 300 سنة سجن.. مقتل «خط الصعيد» في سوهاج

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

«قد ينتظرهم الغرق».. فيضان النيل يهدد المتعدين على حرم النهر

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

نجم الساعة

آخرها مقال «إندبندنت».. كيف دعم محمد صلاح الأطفال والفقراء؟

منوعات

5 نصائح لتجنب الإصابة بسرطان القولون

الكشف عن لون شعر يزيد خطر الإصابة بالسرطان

العسل قد يقي من السرطان

إغلاق 22 مدرسة فرنسية بسبب كورونا

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«تحيا مصر» بلا أمية
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة «٢-٣»
جمال طه
تمرد باشاغا ومحاولة انقلاب إخوان مصراتة
ماجد حبته
الشفقة تسبب السُعار أحيانًا
المزيد

الثقافة

عودة «الطنبورة» لجمهور القاهرة على «الضمة».. الخميس

«أحرقُ الموت بى» أول إصدار ورقى فى التانكا باللغة العربية

«مسامير» عبد الله النديم تفضح غرام مستشار السلطان العثماني بالغلمان

حقيقة بيع بيت نزار قبانى بدمشق.. ومطالبات بتحويله لمتحف