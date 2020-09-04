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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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رواية أخرى.. مصدر بالجبلاية يفضح وليد العطار في أزمة سرقة الكؤوس
الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:39 م
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كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة في أزمة سرقة كأس الأمم الأفريقية والتي أثيرت في الفترة الماضية.
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