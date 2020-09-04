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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«بعد الموافقة على إنشائه».. 5 موارد لصندوق «دعم ذوي الإعاقة»

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:40 م
مجلس النواب
مجلس النواب
عائشة حسن
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وافق مجلس النواب، نهائيا على قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، قبل نهاية فض دور الانعقاد الخامس من الدورة البرلمانية الحالية.

حيث نص القانون على إنشاء صندوق يسمى "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى، ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

وحدد القانون موارد هذا الصندوق وذلك على النحو التالي:

1- الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.
2- حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون.
3- حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون.
4- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

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