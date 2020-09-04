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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تؤكد فاعلية لقاح كورونا وفقا للتجارب

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:41 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وصندوق الثروة السيادية الروسي، والمركز الوطني الروسي لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة في روسيا، عن نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية لأول لقاح لفيروس كورونا مسجل في العالم.

وقال المسئولون خلال مؤتمر صحفى في العاصمة الروسية موسكو قبل قليل حول النتائج المتعلقة باللقاح، والذي شارك فيه كيريل ديميترف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي المشرف على تطوير اللقاح وألكيندر جينتسبرج، مدير معهد جاماليا للأمراض الوبائية ودينس لوجنوف، نائب مدير المعهد المطور للقاح أن نتائج التجارب السريرية للقاح فى المرحلتين الأولى والثانية أظهرت عدم وجود سلبيات خطيرة، بينما تتراوح نسبة حدوث أضرار اللقاحات الأخرى المرشحة من 1 إلى 25%.

وأظهر 100% من المشاركين في التجارب السرية للقاح مناعة مستقرة، وفى نفس الوقت كان مستوى الأجسام المضادة المعادلة للفيروس لدى المتطوعين الذين حصلوا على اللقاح أعلى بـ 1.4– 1.5 مرة من مستوى الأجسام المضادة لدى الأشخاص المصابين.

وأكد المسئولون الروس أن لقاح كورونا سبوتنك 5 قد أثبت فاعلية وسلامة حتى الآن، رافضين الشكوك الغربية فيه هذا اللقاح الذي يعد الأول فى العالم الذى يتم الإعلان عنه لمواجهة فيروس كورونا.

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