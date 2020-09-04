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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 17 شيشة وتحرير 29 مخالفة بمدينة أسوان

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:42 م
ضبط شيشة
ضبط شيشة
أسوان_إسراء توفيق
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة مشتركة مع مكتب شئون البيئة، والتي استهدفت المرور الميداني المفاجئ على كافيه بأحد المولات الشهيرة بوسط المدينة، والذي يقدم الشيشة لزبائنه في وقت متأخر من الليل، على الرغم من التحذير المكرر بمنعها في المقاهي والكافيهات والكافتيريات.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتنظيم الحملات المكبرة لمتابعة منظومة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أوضح العميد طارق لطفي، رئيس مركز ومدينة أسوان، أنه تمت مصادرة 17 شيشة في هذا الكافيه ضمن حملة مكبرة برئاسة محمود بهاء، نائب رئيس المركز لقطاع غرب وجنوب، وعضوية مديري البيئة والرخص والأغذية، بالإضافة إلى ممثلي جهاز حماية المستهلك ومديريات الصحة والطب البيطري.

وأكد، أن الحملة شملت 17 منشأة ومحلا تجاريا وتم خلالها تحرير 14 مخالفة اشتراطات بيئية، و5 مخالفات عدم تسديد تجديد رسوم رخصة نشاط، بجانب تحرير 2 مخالفة رخصة نشاط، وأيضًا 2 مخالفة للإجراءات الاحترازية، علاوة على التوصية بإغلاق 6 منشآت تجارية دون ترخيص.
ضبط 17 شيشة وتحرير 29 مخالفة بمدينة أسوان
ضبط شيشة
ضبط 17 شيشة وتحرير 29 مخالفة بمدينة أسوان
ضبط شيشة

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