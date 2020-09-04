محافظ الشرقية يشهد توزيع 4 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف توزيع 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية والأخرى المستحقة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام والدكتور محمد حامد مدير مديرية أوقاف الشرقية.أكد محافظ الشرقية - في بيان اليوم - أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا بتوفير كافة الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الغذائية واللحوم للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجًا ليحيوا حياة كريمة تحت مظلة الدولة المصرية، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف في هذا الصدد لحصر الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ومد يد العون لهم في كافة المناسبات على مدار العام.وأوضح الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن الوزارة تسعى دائما للتنمية وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي لخدمة المجتمع ورعاية الأسر المحتاجة، في إطار مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.وأشار إلى أن مديرية الأوقاف بالشرقية شرفت بخدمة المستحقين وهو فضل لن تتنازل عن تأديته باعتباره واجب ديني ووطني تجاه جميع المواطنين على أرض المحافظة.