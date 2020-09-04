البيئة: حملات توعية للحد من مصادر التلوث والانبعاثات

قال مصطفى مراد، رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة، إن الوزارة تعمل على الحد من مصادر التلوث وانبعاثات حرائق قش الأرز من خلال تكثيف حملات التوعية للمزارعين حول كيفية الاستفادة من قش الأرز والحد من تلوث الهواء، في جميع محافظات مصر من أجل الحصول على بيئة آمنة ونظيفة.وأشار رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة خلال تصريحه لـ«الدستور» إلى أن حرق قش الأرز يؤدي إلى تلوث الهواء مع زيادة الإصابة بالأمراض التنافسية بالربو وضيق التنفس، منوها أنه على المواطنين الابتعاد عن أماكن حرق قش الأرز أو التواجد في الأماكن المغلقة أثناء وجود نوبات حادة، والتقليل من التعرض لأشعة الشمس طوال تلك الفترة بقدر الإمكان.وأعلنت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بدء الوزارة إجراءات منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء لعام 2020 بالتعاون مع وزارت الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية بناء على تكليفات رئيس مجلس الوزراء، من خلال مجموعة من المحاور تتمثل في متابعة إجراءات جمع قش الأرز بمحافظات المنظومة وكبسه وتدويره، الحد من الانبعاثات الناتجة عن الحرائق العشوائية لقش الأرز.وتابعت وزيرة البيئة خلال تصريحها، أن الوزارة قامت بتكثيف حملات التفتيش ومحاور المتابعة، وتكثيف الرصد والمتابعة من خلال غرف العمليات المركزية بوزارة البيئة عن طريق الأقمار الصناعية وخدمات شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف ندوات التوعية واللقاءات المباشرة مع المزارعين حول إجراءات الحد من نوبات تلوث الهواء وطرق الاستفادة من قش الأرز.