رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الليلة.. محمد الباز يحاور 3 وزراء حول منظومة مصر الرقمية فى «آخر النهار»

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:45 م
محمد الباز
محمد الباز
منار إبراهيم
طباعة
يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز 3 من وزراء الحكومة المصرية، في انفراد جديد لبرنامج «آخر النهار»، حيث يحاور كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في تمام التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، ببرنامج «آخر النهار»، للحديث عن منصة مصر الرقمية وكيفية تحول مصر إلى عصر الرقمنة.

ويكشف المستشار عمر مروان عن نظام طرق التقاضي عن بعد في الشقين المدني والجنائي، الذي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذه، وخطة تدريب القضاة والمحامين على التعامل به.

كما يوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تفاصيل التصالح في مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وكيفية تحديد القيمة التقديرية، وما آخر فرصة للتصالح مع الدولة؟.

ويكشف وزير الاتصالات عن حجم الثروة التى ستجنيها مصر من مشروع مصر الرقمية، وحجم معاملات المواطنين على منصة مصر، وما الفائدة من تحول مصر إلى الرقمنة، وهل تساعد منصة مصر الرقمية على مراقبة الأداء الحكومي وتطويره؟.

كما يتحدث اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن فكرة المراكز التكنولوجية والهدف منها، وكم عدد هذه المراكز، وما الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين؟ ويكشف عن كيفية القضاء على مخالفات البناء، وكيف يتم رصدها عن طريق التكنولوجيا الحديثة؟.

ويكشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن كيفية القضاء على زحام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وكيف سيتم تحويل جميع الإجراءات الخاصة بوزارة العدل إلى منصة مصر الرقمية؟.
محمد الباز
محمد الباز
محمد الباز
محمد الباز

موضوعات متعلقة

«جريمة الفيرمونت».. كل ما نعرفه عن «أهم قضية رأي عام في مصر»

«انسداد الشرايين».. الأعراض والأسباب

أمن القاهرة ينجح فى ضبط متهمين بالسطو المسلح على شركة بمدينة نصر

كارتيرون: فاجأت «بيراميدز» بتكتيك مختلف.. و«شيكابالا» أفضل قائد

الصور

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين أحترفا الصيد بالبحر الأحمر

image description

الزمالك أمام بيراميدز في صراع ترتيب الدوري

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

الأكثر قراءة

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

هارب من 300 سنة سجن.. مقتل «خط الصعيد» في سوهاج

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

«قد ينتظرهم الغرق».. فيضان النيل يهدد المتعدين على حرم النهر

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

نجم الساعة

آخرها مقال «إندبندنت».. كيف دعم محمد صلاح الأطفال والفقراء؟

منوعات

5 نصائح لتجنب الإصابة بسرطان القولون

الكشف عن لون شعر يزيد خطر الإصابة بالسرطان

العسل قد يقي من السرطان

إغلاق 22 مدرسة فرنسية بسبب كورونا

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«تحيا مصر» بلا أمية
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة «٢-٣»
جمال طه
تمرد باشاغا ومحاولة انقلاب إخوان مصراتة
ماجد حبته
الشفقة تسبب السُعار أحيانًا
المزيد

الثقافة

عودة «الطنبورة» لجمهور القاهرة على «الضمة».. الخميس

«أحرقُ الموت بى» أول إصدار ورقى فى التانكا باللغة العربية

«مسامير» عبد الله النديم تفضح غرام مستشار السلطان العثماني بالغلمان

حقيقة بيع بيت نزار قبانى بدمشق.. ومطالبات بتحويله لمتحف