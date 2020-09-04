الليلة.. محمد الباز يحاور 3 وزراء حول منظومة مصر الرقمية فى «آخر النهار»

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز 3 من وزراء الحكومة المصرية، في انفراد جديد لبرنامج «آخر النهار»، حيث يحاور كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في تمام التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، ببرنامج «آخر النهار»، للحديث عن منصة مصر الرقمية وكيفية تحول مصر إلى عصر الرقمنة.ويكشف المستشار عمر مروان عن نظام طرق التقاضي عن بعد في الشقين المدني والجنائي، الذي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذه، وخطة تدريب القضاة والمحامين على التعامل به.كما يوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تفاصيل التصالح في مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وكيفية تحديد القيمة التقديرية، وما آخر فرصة للتصالح مع الدولة؟.ويكشف وزير الاتصالات عن حجم الثروة التى ستجنيها مصر من مشروع مصر الرقمية، وحجم معاملات المواطنين على منصة مصر، وما الفائدة من تحول مصر إلى الرقمنة، وهل تساعد منصة مصر الرقمية على مراقبة الأداء الحكومي وتطويره؟.كما يتحدث اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن فكرة المراكز التكنولوجية والهدف منها، وكم عدد هذه المراكز، وما الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين؟ ويكشف عن كيفية القضاء على مخالفات البناء، وكيف يتم رصدها عن طريق التكنولوجيا الحديثة؟.ويكشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن كيفية القضاء على زحام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وكيف سيتم تحويل جميع الإجراءات الخاصة بوزارة العدل إلى منصة مصر الرقمية؟.