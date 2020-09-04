إزالة 29 حالة تعدٍ على أراضى الدولة بكوم أمبو وإدفو

تستكمل محافظة أسوان تنفيذ سلسلة حملاتها لإزالة التعديات على أراضي الدولة سواء البناء أو الزراعية بمختلف المدن ضمن فعاليات الموجه الـ 16وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ الإقليم، أن هناك تعليمات مشددة لاستمرار كل الأجهزة في التنسيق المتواصل فيما بينها للقيام بتنفيذ الحملات التي تستهدف الإزالة الفورية لكل أشكال التعدي سواء التي تم تحرير محاضر سابقة لها أو التي يتم رصدها دون أي استثناءات لتحويل توجيهات الرئيس السيسي لواقع ملموس واتخاذ الإجراءات الرادعة والمشددة مع المخالفين والمتعدين والتي تصل لتحويلهم للنيابة العسكرية لاستعادة حق الدولة والشعب في أراضيه وتحقيق الاستثمار الأمثل للمساحات المختلفة في مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع على المواطنين.وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن تنفيذ 23 قرار إزالة بمساحة 4774 م2 على أراضٍ تابعة للإصلاح الزراعي بمناطق العتمور قبلى والمنشية قبلي التابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، كما تم تنفيذ 6 قرارات إزالة بمساحة 2637 م2 عبارة عن تعديات على أراضي بناء بمركز إدفو.