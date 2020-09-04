«كايرو شو» تحتفي بحضور وزير الشباب عرض «علاء الدين»

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضور العرض المسرحي "علاء الدين" بطولة النجم أحمد عز، مساء أمس الخميس، على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر.وحرصت أسرة مسرح "كايرو شو" المنتج للمسرحية وعلى رأسها المخرج مجدي الهواري على الترحيب بالوزير، ووجه أحد عز تحية له في نهاية العرض قائلا: "يوجد بيننا هنا شخصية نحبها كلنا ونحترمها، وفي الموقف الخاص بنجم النادي الأهلي الكابتن مؤمن زكريا كان أول من استجاب بالمساعدة، يسعدنا ويشرفنا وجود معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي".وأشاد وزير الشباب بالمستوى الفني للعرض وعبر عن سعادته بما يقدمه الفن المصري من قيم راقية ومتميزة، قائلا: "أنا استمتعت جدا بعمل راقٍ ومحترم نتباهى به وتقنياته التكنولوجية العالية جدا، والمسرحية لها دور مجتمعي كبير يليق بالأسرة المصرية"، مشيدا باللفتة التي قدمتها أسرة العمل لكابتن مؤمن زكريا، وكل الشكر لنجوم العمل وعلى رأسهم أحمد عز ومجدي الهواري وسامي مغاوري.وقال المخرج والمنتج مجدي الهواري: "تشريف وزير الشباب والرياضة لعرض (علاء الدين) مهم جدا بالنسبة لنا وشهادته وسام حقيقي في ظل الدور الهام والحيوي والجهد الكبير الذي يبذله مع أهم قطاع في أي مجتمع وهو الشباب، الذي يعد المستهدف الأول لمسرح (كايرو شو)".المسرحية الاستعراضية الكوميدية "علاء الدين" يشارك أحمد عز في بطولتها كلٌ من محمد ثروت وتارا عماد وسامي مغاوري وهشام إسماعيل وكريم عفيفي ومحمد جمعة ومن إخراج مجدي الهواري.