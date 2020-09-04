أحمد زعيم: لحنت «إختراع» في نصف ساعة.. وتامر حسني مطرب عالمي
الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:00 م
محمد مجديطباعة
- تشبيهي بـ فضل شاكر شرف كبير
أتعاون مع راغب علامة في ثلاث أغنيات
أستطاع الملحن أحمد زعيم أن يجد لنفسه مقعدًا بين كبار الملحنين في مصر وعالمنا العربي، بعدما قدم أشكال موسيقية جديدة لاقت نجاحات عديدة، كانت أخرها أغنية "إختراع" لتامر حسني، كما أنه سيتعاون مع اللبناني فضل شاكر في عمل غنائي جديد، وكان لـ"الدستور" معه الحوار التالي.
- كيف جاءت فكرة "إختراع" ؟
كتب الشاعر أحمد حسن راؤول كلمات الاغنية فشعرت بحماسه كبيرة لها، لحنتها في غضون نصف ساعه فقط، ثم تحدثنا مع وسام عبد المنعم الذي قام بتوزيعها مباشرة، لنتواصل مع تامر حسني وبعدها قمنا بتسجيلها.
- ماذا عن مشاركة محمود العسيلي في العمل ؟
خلال تحضيرنا للاغنية، تحدث تامر حسني معنا حول دخول العسيلي للغناء معه، ما أسعدنا كثيرًا لانه مطرب مميز، وأرى أنه يحسب لتامر حسني لأنه كان من الممكن أن يأخذ النجاح لنفسه فقط، ما يظهر أنه شخص غير نرجسي تمامًا.
-وماذا عن التعاون مع تامر حسني ؟
تامر حسني مطرب عالمي بالارقام، فهو متفوق على مطربين مصريين كثر، شخص معروف في مصر وعالمنا العربي وأوروبا بأعمال مميزة.
- علمنا أن تعاونك مع أحمد حسن راؤول كان مختلف، حدثنا عنه ؟
كان يرسل لي أغاني، لكن لم أكن أرد عليه، إلى أن تدخل الموزع توما، وتحدث معي حول أنه شعر بحالة ضيق منى، ليطلب أن أتعاون معه بأعتباره شاعر جرىء ولديه أفكار جيدة، وهو ما حدث وأصبحت بنا كيميا، وكان أول أعمالنا "إختراع"، كما أنني لم أتعاون من قبل مع وسام عبد المنعم، فالاغنية جمعتنا وكانت بشرة خير.
- هناك أغنية جديدة ستجمعك بالمطرب فضل شاكر؟
بالفعل هناك عمل سيجمعني بفضل شاكر وهو أغنية سينجل، الإ انني لا أستطيع أن أتحدث كثيرًا عن تفاصيلها، لأن فضل يرفض في الوقت الحالي، من كلمات الشاعر الواعد محمد يونس، توزيع شريف قاسم ميكس وماستر مصطفى رؤوف.
في بدايتك..شبهك البعض بفضل شاكر، كيف رأيت ذلك ؟
عندما يشبهك البعض في بداية حياتك بشخص ناجح بالتأكيد هذا أمر جيد، لكن مع الوقت تبدأ بالتفكير في الاستقلالية، ومع ذلك فأنا لم ولن أشعر بالضيق من التشبية فهو شرف كبير.
-هل هناك علاقة تجمعك بفضل شاكر ؟
لا يوجد أي علاقة شخصية بيني وبين فضل شاكر، فكل التعاملات بيننا كانت من خلال نجله محمد الذي تجمعني به علاقة جيدة، وتحدث معي حول التعاون مع والده، كما أنني أتواصل مع إدارة أعماله فقط، وذلك بسبب الظروف الحالية لفضل شاكر.
-وماذا عن تعاونك مع راغب علامة ؟
هناك ثلاثه أغاني مع راغب علامة، "تعاليلي" من كلمات محمد عاطف، "لية سابني" للشاعر أحمد قطوط وتم تسجيلهما، وهناك أغنية ثالثة جاري تسجيلها تحمل اسم "كنا حبايب" من كلمات هيثم سليم، من المنتظر طرحها قريبًا.
-كيف ترى طريقة التعاون مع راغب علامة ؟
مطرب له بصمة صوت مميزة، يقدم كافة الاشكال، صاحب كاريزما، فهو مثلما يقال في منطقة تخصه وحده فقط.
-ماذا عن تعاونك مع رنا سماحة ؟
لقد تعاونت معها بأغنية "أوبا" التي سيتم طرحها قريبًا، من كلمات رؤول أيضًا.
- لماذا أبتعدت عن الحياة الغنائية ؟
لم أبتعد بشكل كبير، لكنني أتجهت أكثر للتلحين، فالالبومي الاول جاءتني علية ردود أفعال كثيرة ومميزة، لكنني لا أود أن أتواجد لمجرد أنني أغني، فأنا أسعى للاضافة من خلال أعمال تظل في وجدان الجمهور بأشكال مختلفة وجديدة، لذا أبتعدت لاصل لذلك.
- هل هناك عمل غنائي قريبًا بصوتك ؟
هناك أغنية سينجل ستكون من كلمات مؤلف شاب، وتوزيع توما والحاني، ومن المنتظر أن يتم طرحها خلال موسم الصيف.
أتعاون مع راغب علامة في ثلاث أغنيات
أستطاع الملحن أحمد زعيم أن يجد لنفسه مقعدًا بين كبار الملحنين في مصر وعالمنا العربي، بعدما قدم أشكال موسيقية جديدة لاقت نجاحات عديدة، كانت أخرها أغنية "إختراع" لتامر حسني، كما أنه سيتعاون مع اللبناني فضل شاكر في عمل غنائي جديد، وكان لـ"الدستور" معه الحوار التالي.
- كيف جاءت فكرة "إختراع" ؟
كتب الشاعر أحمد حسن راؤول كلمات الاغنية فشعرت بحماسه كبيرة لها، لحنتها في غضون نصف ساعه فقط، ثم تحدثنا مع وسام عبد المنعم الذي قام بتوزيعها مباشرة، لنتواصل مع تامر حسني وبعدها قمنا بتسجيلها.
- ماذا عن مشاركة محمود العسيلي في العمل ؟
خلال تحضيرنا للاغنية، تحدث تامر حسني معنا حول دخول العسيلي للغناء معه، ما أسعدنا كثيرًا لانه مطرب مميز، وأرى أنه يحسب لتامر حسني لأنه كان من الممكن أن يأخذ النجاح لنفسه فقط، ما يظهر أنه شخص غير نرجسي تمامًا.
-وماذا عن التعاون مع تامر حسني ؟
تامر حسني مطرب عالمي بالارقام، فهو متفوق على مطربين مصريين كثر، شخص معروف في مصر وعالمنا العربي وأوروبا بأعمال مميزة.
- علمنا أن تعاونك مع أحمد حسن راؤول كان مختلف، حدثنا عنه ؟
كان يرسل لي أغاني، لكن لم أكن أرد عليه، إلى أن تدخل الموزع توما، وتحدث معي حول أنه شعر بحالة ضيق منى، ليطلب أن أتعاون معه بأعتباره شاعر جرىء ولديه أفكار جيدة، وهو ما حدث وأصبحت بنا كيميا، وكان أول أعمالنا "إختراع"، كما أنني لم أتعاون من قبل مع وسام عبد المنعم، فالاغنية جمعتنا وكانت بشرة خير.
- هناك أغنية جديدة ستجمعك بالمطرب فضل شاكر؟
بالفعل هناك عمل سيجمعني بفضل شاكر وهو أغنية سينجل، الإ انني لا أستطيع أن أتحدث كثيرًا عن تفاصيلها، لأن فضل يرفض في الوقت الحالي، من كلمات الشاعر الواعد محمد يونس، توزيع شريف قاسم ميكس وماستر مصطفى رؤوف.
في بدايتك..شبهك البعض بفضل شاكر، كيف رأيت ذلك ؟
عندما يشبهك البعض في بداية حياتك بشخص ناجح بالتأكيد هذا أمر جيد، لكن مع الوقت تبدأ بالتفكير في الاستقلالية، ومع ذلك فأنا لم ولن أشعر بالضيق من التشبية فهو شرف كبير.
-هل هناك علاقة تجمعك بفضل شاكر ؟
لا يوجد أي علاقة شخصية بيني وبين فضل شاكر، فكل التعاملات بيننا كانت من خلال نجله محمد الذي تجمعني به علاقة جيدة، وتحدث معي حول التعاون مع والده، كما أنني أتواصل مع إدارة أعماله فقط، وذلك بسبب الظروف الحالية لفضل شاكر.
-وماذا عن تعاونك مع راغب علامة ؟
هناك ثلاثه أغاني مع راغب علامة، "تعاليلي" من كلمات محمد عاطف، "لية سابني" للشاعر أحمد قطوط وتم تسجيلهما، وهناك أغنية ثالثة جاري تسجيلها تحمل اسم "كنا حبايب" من كلمات هيثم سليم، من المنتظر طرحها قريبًا.
-كيف ترى طريقة التعاون مع راغب علامة ؟
مطرب له بصمة صوت مميزة، يقدم كافة الاشكال، صاحب كاريزما، فهو مثلما يقال في منطقة تخصه وحده فقط.
-ماذا عن تعاونك مع رنا سماحة ؟
لقد تعاونت معها بأغنية "أوبا" التي سيتم طرحها قريبًا، من كلمات رؤول أيضًا.
- لماذا أبتعدت عن الحياة الغنائية ؟
لم أبتعد بشكل كبير، لكنني أتجهت أكثر للتلحين، فالالبومي الاول جاءتني علية ردود أفعال كثيرة ومميزة، لكنني لا أود أن أتواجد لمجرد أنني أغني، فأنا أسعى للاضافة من خلال أعمال تظل في وجدان الجمهور بأشكال مختلفة وجديدة، لذا أبتعدت لاصل لذلك.
- هل هناك عمل غنائي قريبًا بصوتك ؟
هناك أغنية سينجل ستكون من كلمات مؤلف شاب، وتوزيع توما والحاني، ومن المنتظر أن يتم طرحها خلال موسم الصيف.