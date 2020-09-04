أحمد زعيم: لحنت «إختراع» في نصف ساعة.. وتامر حسني مطرب عالمي

- تشبيهي بـ فضل شاكر شرف كبير

أتعاون مع راغب علامة في ثلاث أغنيات

- كيف جاءت فكرة "إختراع" ؟

- ماذا عن مشاركة محمود العسيلي في العمل ؟

-وماذا عن التعاون مع تامر حسني ؟

- علمنا أن تعاونك مع أحمد حسن راؤول كان مختلف، حدثنا عنه ؟

- هناك أغنية جديدة ستجمعك بالمطرب فضل شاكر؟

في بدايتك..شبهك البعض بفضل شاكر، كيف رأيت ذلك ؟

-هل هناك علاقة تجمعك بفضل شاكر ؟

-وماذا عن تعاونك مع راغب علامة ؟

-كيف ترى طريقة التعاون مع راغب علامة ؟

-ماذا عن تعاونك مع رنا سماحة ؟

- لماذا أبتعدت عن الحياة الغنائية ؟

- هل هناك عمل غنائي قريبًا بصوتك ؟

أستطاع الملحن أحمد زعيم أن يجد لنفسه مقعدًا بين كبار الملحنين في مصر وعالمنا العربي، بعدما قدم أشكال موسيقية جديدة لاقت نجاحات عديدة، كانت أخرها أغنية "إختراع" لتامر حسني، كما أنه سيتعاون مع اللبناني فضل شاكر في عمل غنائي جديد، وكان لـ"الدستور" معه الحوار التالي.كتب الشاعر أحمد حسن راؤول كلمات الاغنية فشعرت بحماسه كبيرة لها، لحنتها في غضون نصف ساعه فقط، ثم تحدثنا مع وسام عبد المنعم الذي قام بتوزيعها مباشرة، لنتواصل مع تامر حسني وبعدها قمنا بتسجيلها.خلال تحضيرنا للاغنية، تحدث تامر حسني معنا حول دخول العسيلي للغناء معه، ما أسعدنا كثيرًا لانه مطرب مميز، وأرى أنه يحسب لتامر حسني لأنه كان من الممكن أن يأخذ النجاح لنفسه فقط، ما يظهر أنه شخص غير نرجسي تمامًا.تامر حسني مطرب عالمي بالارقام، فهو متفوق على مطربين مصريين كثر، شخص معروف في مصر وعالمنا العربي وأوروبا بأعمال مميزة.كان يرسل لي أغاني، لكن لم أكن أرد عليه، إلى أن تدخل الموزع توما، وتحدث معي حول أنه شعر بحالة ضيق منى، ليطلب أن أتعاون معه بأعتباره شاعر جرىء ولديه أفكار جيدة، وهو ما حدث وأصبحت بنا كيميا، وكان أول أعمالنا "إختراع"، كما أنني لم أتعاون من قبل مع وسام عبد المنعم، فالاغنية جمعتنا وكانت بشرة خير.بالفعل هناك عمل سيجمعني بفضل شاكر وهو أغنية سينجل، الإ انني لا أستطيع أن أتحدث كثيرًا عن تفاصيلها، لأن فضل يرفض في الوقت الحالي، من كلمات الشاعر الواعد محمد يونس، توزيع شريف قاسم ميكس وماستر مصطفى رؤوف.عندما يشبهك البعض في بداية حياتك بشخص ناجح بالتأكيد هذا أمر جيد، لكن مع الوقت تبدأ بالتفكير في الاستقلالية، ومع ذلك فأنا لم ولن أشعر بالضيق من التشبية فهو شرف كبير.لا يوجد أي علاقة شخصية بيني وبين فضل شاكر، فكل التعاملات بيننا كانت من خلال نجله محمد الذي تجمعني به علاقة جيدة، وتحدث معي حول التعاون مع والده، كما أنني أتواصل مع إدارة أعماله فقط، وذلك بسبب الظروف الحالية لفضل شاكر.هناك ثلاثه أغاني مع راغب علامة، "تعاليلي" من كلمات محمد عاطف، "لية سابني" للشاعر أحمد قطوط وتم تسجيلهما، وهناك أغنية ثالثة جاري تسجيلها تحمل اسم "كنا حبايب" من كلمات هيثم سليم، من المنتظر طرحها قريبًا.مطرب له بصمة صوت مميزة، يقدم كافة الاشكال، صاحب كاريزما، فهو مثلما يقال في منطقة تخصه وحده فقط.لقد تعاونت معها بأغنية "أوبا" التي سيتم طرحها قريبًا، من كلمات رؤول أيضًا.لم أبتعد بشكل كبير، لكنني أتجهت أكثر للتلحين، فالالبومي الاول جاءتني علية ردود أفعال كثيرة ومميزة، لكنني لا أود أن أتواجد لمجرد أنني أغني، فأنا أسعى للاضافة من خلال أعمال تظل في وجدان الجمهور بأشكال مختلفة وجديدة، لذا أبتعدت لاصل لذلك.هناك أغنية سينجل ستكون من كلمات مؤلف شاب، وتوزيع توما والحاني، ومن المنتظر أن يتم طرحها خلال موسم الصيف.