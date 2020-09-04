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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد بدير يستعد لخوض تجربته الإخراجية الأولى مع «الأسد»

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:34 م
محمد بدير
محمد بدير
محمد مجدي
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تعاقد المخرج الشاب محمد بدير مع شركة لوينز للإنتاج الفني للمنتج تامر أباظة، على مسلسل "الأسد" تأليف السيناريست مصطفى سالم، بطولة النجم أحمد عبدالله محمود، ونبيل قيراط ومحمود فارس ومحمد فاروق شيبة، وريهام محيي ومنى عز، وشرين غالي، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المشاهد الأولى من العمل خلال الأيام المقبلة.

تعد هذه التجربة الإخراجية الأولى للمخرج الشاب، الذي شارك في العديد من الأعمال كمخرج منفذ، ومنها فيلم "القرد بيتكلم" و"الهرم الرابع" و"بث مباشر" و"الرجل الأخطر" و"برد الشتا" والفيلم البحريني "طربال رايح جاي" ومسلسل "كلبش" ومسلسل سعودي بعنوان "إف بي أي".

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