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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نرمين يسر تكتب: «الغسالة» ساعة ونصف من الهزل غير المحكم

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:25 م
نرمين يسر
نرمين يسر
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في العام 1959، وهو نفس تاريخ صعود المركبة الروسية "لونا 2" إلى القمر، قدمت السينما المصرية الفيلم الكوميدي "رحلة إلى القمر"، وهو أول فيلم خيال علمي مصري وعربي، من إخراج حمادة عبدالوهاب، وبطولة الراحلين رشدي أباظة وإسماعيل ياسين؛ ولم تعد الكرّة سوى في العام 1987 مع الفيلم الجاد الذي كان يبشر ببداية لهذا النوع من الأفلام، وهو فيلم "قاهر الزمن" للمخرج كمال الشيخ؛ وكان ذلك لعدة أسباب، من أهمها قلة الإمكانيات التقنية والمادية، وخوف المنتجين من المجازفة في إنتاج لون سينمائي غير مضمون النجاح في السوق المصرية.

بعد عقود طويلة، يعود إلى السينما المصرية هذا اللون الفني عبر فيلم "الغسالة"، وهو من الأفلام الخفيفة التي يشارك فيها عدد من النجوم المتنوعة أعمالهم من الرومانسي والجاد والكوميدي؛ إلا أن الفيلم لم يقدم أيًا من هذه التصنيفات. ربما عند الحديث عنه فلا نقول سوى إنه ساعة ونصف الساعة تقريبًا من الهزل غير المحكم -الهزل أيضًا بجب أن يكون محكما- ولكن ما حدث في السيناريو الذي كتبه عادل صليب وأخرجه عصام عبدالحميد هو تناول قصة شيقة غير جيدة التنفيذ.

عمر أحمد حاتم شاب في الثلاثين من عمره يحاول في عام 2018 صنع آلة زمن لكي يقوم بتصحيح أخطاء طفولته ليفوز بحبيبته عايدة هنا الزاهد زميلة الدراسة والعمل في التدريس بالجامعة. ينضم إلى الأصدقاء زميلهم سامح محمد سلام، الذي يعد عنصر الكوميديا في الفيلم بالرغم من اشتراك أحمد فتحي وطاهر أبوليلة وبيومي فؤاد في طاقم العمل؛ إلا أن محمد سلام استطاع لفت الأنظار إلى دوره الكوميدي؛ أما محمود حميدة فيقدم دور عمر في المستقبل، بالإضافة إلى الطفل الذي يقدمه في الماضي.

فكرة جيدة أن تلتقي بنفسك على مدار هذه الأجيال منذ سن العاشرة وحتى الثلاثين، ثم تعاود اللقاء وأنت في الستين؛ هكذا يتعاون عمر مع نسخه المتفاوتة عمريا للوصول إلى مكان الغسالة، ليعود كل منهم إلى زمنه، فيزداد تورطهم في العام 1998، عندما يصل سامح وعايدة إلى الماضي فيتقابلون جميعًا.

ليس هناك مجال لتحليل أحداث الفيلم من حيث منطقيتها من عدمه. وقتها، لن تستطيع مشاهدة الفيلم لما يحتويه من الكثير من الأحداث غير المنطقية التي استخدمت كحيل درامية لإجبار القصة على تغيير مجرى الأحداث.

ليس هناك داعٍ أو مبرر لأن يصطحب سامح عايدة إلى منزله، مع اعتقاده أن عمر لديه موعد غرامي في المنزل، وكيف تصدق عايدة حجة سامح الضعيفة لاصطحابها إلى منزله سوى أنهما يجدان الغسالة التي أحضرها عمر إلى منزل سامح فيقومان بتجربتها ليجدا نفسيهما في الماضي ينضمان إلى بقية المسافرين؛ بالإضافة إلى غياب واحد من أهم الأسئلة التي يجب توضيحها، وهي من صنع هذه الآلة؟ هل هو عمر الستيني الذي بدأت أحداث الفيلم بمشهد له وسط مجموعة مجرمين يحاولون إيذاءه، ومنهم سامح في سن الستين مثل عمر؟ أم عمر الشاب الذي يقوم بإجراء تجربة على أحد فئران التجارب؟ أو أن عمر بدأ التجارب منذ شبابه حتى يصل إلى الستين؟ يظهر سامح طفلا في الدقائق الأخيرة، إلى جانب سامح الثلاثيني والستيني، بدون أن نتعرف على كيفية ظهوره أو منذ متى يجلس إلى جانبهما.

أضف إلى ذلك عدم ترابط الأحداث من جهة السيناريو، نجد المونتاج "يجزر" المشاهد ويركبها مثل لعبة البازل في قطع حاد مؤذٍ لترابط الحدث. كذلك في مفاجأة غير متوقعة تخرج شيرين رضا من الغسالة قبل انتهاء الفيلم بدقائق.

حقق فيلم الغسالة إيرادات 13 مليون جنيه منذ طرحه في دور العرض. ولمَ لا؟ فقد كان فيلم العيد. الفيلم الوحيد في العيد.

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