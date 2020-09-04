«مقلد»: بعض المخابز تزيد وزن الرغيف خشية الخروج من المنظومة

أكد خالد مقلد، المنسق العام لشعبة المخابز بغرفة القليوبية، أن هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تنسق مع هيئة التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي لسداد التأمينات على العمالة في المخابز، لافتا إلى أن القانون التأمينات الاجتماعية الجديد رفع الاشتراكات التأمينية على العمال وكل الفئات من الموظفين من 54 جنيها إلى 289 جنيها للعامل، ورفعت الاشتراكات لصاحب العمل من 36 إلى 229 جنيها، ما كان يؤثر سلبيًا على أصحاب المخابز وأدى إلى تحمل الوزارة بهذه التكلفة من خلال توحيد أوزان الرغيف إلى 90 جراما بدلا من 110 وزيادة التكلفة الإنتاجية للخبز.وأشار في تصريح خاص لـ«الدستور» إلى أن المخابز البلدية تقوم بزيادة وزن رغيف الخبز البلدي عن 90 جراما ليصل إلى 95 و100 جرام على حسابها الشخصي تخوفا من خروجها من منظومة الخبز في ظل المنافسة بين المخابز لإنتاج أعلى جودة ممكنة للخبز.وقال إن إنتاج جوال الدقيق الواحد بعد التكلفة الجديدة ونقص الأوزان ارتفع إلى 1450 بدلا من 1250 رغيفًا.