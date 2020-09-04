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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أوقاف أسوان»: لا مخالفات فى صلاة الجمعة الثانية بالمساجد

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:35 م
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
أسوان_إسراء توفيق
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أكد الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف في أسوان، عدم رصد أي مخالفات داخل المساجد مع إقامة صلاة الجمعة للأسبوع الثاني منذ توقفها لمدة استمرت لعدة أشهر.

وأضاف لـ«الدستور» أن الصلاة أجريت بتطبيق المصلين الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد، مع مراعاة التباعد الاجتماعي، والالتزام باصطحاب المصليات الخاصة بهم، فضلًا عن ارتداء الكمامات.

وتابع أن محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، أثناء تأديته صلاة الجمعة بالمسجد الجامع، أشاد بجهود مديرية الأوقاف.

وأدى محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، ونائبه الدكتور أحمد شعبان، وكيل وزارة أوقاف أسوان الدكتور محمد عزت، اليوم، صلاة الجمعة بالمسجد الجامع بشارع كورنيش النيل، والذي يعد أحد المساجد الكبرى التي تضمها المدينة.

وجاء ذلك مع ثاني جمعة لإعادة فتح المساجد بجميع محافظات الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بعد تعليقها لعدة أشهر، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
«أوقاف أسوان»: لا مخالفات فى صلاة الجمعة الثانية بالمساجد
«أوقاف أسوان»: لا مخالفات فى صلاة الجمعة الثانية بالمساجد
«أوقاف أسوان»: لا مخالفات فى صلاة الجمعة الثانية بالمساجد
«أوقاف أسوان»: لا مخالفات فى صلاة الجمعة الثانية بالمساجد
«أوقاف أسوان»: لا مخالفات فى صلاة الجمعة الثانية بالمساجد
«أوقاف أسوان»: لا مخالفات فى صلاة الجمعة الثانية بالمساجد
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
«أوقاف أسوان»: لا مخالفات فى صلاة الجمعة الثانية بالمساجد
«أوقاف أسوان»: لا مخالفات فى صلاة الجمعة الثانية بالمساجد
«أوقاف أسوان»: لا مخالفات فى صلاة الجمعة الثانية بالمساجد
«أوقاف أسوان»: لا مخالفات فى صلاة الجمعة الثانية بالمساجد
«أوقاف أسوان»: لا مخالفات فى صلاة الجمعة الثانية بالمساجد
«أوقاف أسوان»: لا مخالفات فى صلاة الجمعة الثانية بالمساجد

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