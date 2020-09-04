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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الزملوط يتابع إنشاءات المجمع الإسلامى بموط (صور)

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:46 م
محمد الزملوط
محمد الزملوط
محمد مهدي
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تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أعمال الإنشاءات بالمجمع الإسلامي بمدينة موط بمركز الداخلة وذلك خلال جولته بالمركز صباح اليوم الجمعة، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور نبيل حنفي رئيس المركز والنائب برديس سيف عضو مجلس النواب.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال المخططة في التوقيتات المحددة وسحب الأعمال المتأخر تنفيذها لعدم الجدية في إنهائها، لافتًا إلى أن تكلفة المجمع تبلغ 22 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا المجمع سيقدم خدمات متعددة لأهالي مدينة الداخلة.

المجمع الإسلامي الجديد تبلغ مساحته الإجمالية 2000 متر، ويتكون من مسجد على مساحة 1200 م2 يكفي لاستيعاب 1500 مصلٍ، ودار مناسبات ومكتبة عامة ومكتب تحفيظ للقرآن الكريم، ومصلى للسيدات، لافتا إلى أن المحافظ قرر توسعة دار المناسبات الخاصة بالمجمع من 150 م2 إلى 250 م2 وتأثيثها بأثاث مناسب يمكن من خلالها تقديم الخدمات للمواطنين في كل المناسبات.
المجمع الإسلامي بموط
المجمع الإسلامي بموط

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