8 اختصاصات لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات في القانون الجديد

وافق مجلس النواب، نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.ونص القانون على إنشاء جهاز معني بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي، وحدد القانون عدة اختصاصات لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات وذلك على النحو الآتي:1- إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.2- إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية.3- تحديد النطاق الجغرافى لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.4- إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد.5- المشاركة فى تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية.6- الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.7- تقديم خدمات الاستشارات الفنية.8- تقديم التوصيات للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات.