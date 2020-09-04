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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم تشغيل المجمعات الاستهلاكية بكامل طاقتها لصرف تموين سبتمبر

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:40 م
صرف تموين
صرف تموين
صلاح عامر
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أكد الحسيني عيدروس، مدير فرع شركة الأهرام المجمعات الاستهلاكية بالجيزة، التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم اليوم تشغيل الفرع بكامل طاقته الإنتاجية منذ التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء لصرف مقررات تموين شهر سبتمبر الجاري على المستفيدين من البطاقات التموينية وتستمر عمليات صرف السلع وفارق نقاط الخبز حتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضح في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الأسبوع الأول لعمليات صرف السلع التموينية الشهر الجاري شهد إقبالا كثيفا من المواطنين رغم الصرف يستمر لمدة ٣٠ يوما والسلع متوفرة طوال الشهر ولا يوجد أي نقص لأي سلع، لافتا إلى أنه تم تطبيق سلع جديدة على البطاقات بدءًا من الشهر الجاري مثل الطحينية وملح الطعام وغيرها من السلع.

وأكد أن نسبة الإقبال عالية للمواطنين على استلام السلع الرئيسية والتي تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والدقيق والعدس والحلاوة والجبن.

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