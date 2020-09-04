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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عودة «الطنبورة» لجمهور القاهرة على «الضمة».. الخميس

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:44 م
فرقة الطنبورة
فرقة الطنبورة
نضال ممدوح
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تستعد فرقة "الطنبورة" البورسعيدية للعودة مجددا للقاء جمهور القاهرة٬ في أحدث حفلاتها وذلك بعد فترة انقطاع بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، على مسرح "الضمة" التابع لمركز "المصطبة" للفلكلور بعابدين، في مساء الخميس 17 سبتمبر.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل ما قدمته الفرقة على مدار تاريخها الفني الممتد لأكثر من ثلاثين عاما، ومنها: "شفت القمر، إيه العمل يا أحمد، آه يالالي، والنبي يا غزال، وبتغني لمين يا حمام" وغيرها.

"الطنبورة" فرقة موسيقية غنائية أسسها زكريا إبراهيم عام 1989 في بورسعيد بهدف جمع وحفظ وإحياء التراث الموسيقي الشعبي المنفرد وربطه بالحياة القومية فى مصر، يعزف أعضاؤها على آلات الصاجات، المثلث، الرق، والطبول إلى جانب الآلتين الأساسيتين السمسمية والطنبورة.

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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الثقافة

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