مطران القدس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء بلبنان

ترأس الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، صباح اليوم الجمعة، صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء ومار مرقس الإنجيلي للأقباط الأرثوذكس بلبنان، وشاركه في صلاة القداس الإلهي القس تيمون السرياني، والأب مايكل أمين السرياني.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد "النيروز" وهو عيد رأس السنة القبطية، أو عيد الشهداء، يوم السبت 12 سبتمبر المقبل، والذي يقابله في الشهور القبطية يوم "1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.وفي "عيد النيروز" تُقام الصلوات في جميع الكنائس الأرثوذكسية على مستوى العالم، بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز فى سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل، ويُقبل الأقباط خلال عيد النيروز على أكل البلح الأحمر والجوافة، اللذين يتضمنان معنى "النيروز" كرمز للاستشهاد والإيمان في المسيحية.