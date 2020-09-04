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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

والدة الشهيد «السماديسى» تشهد صلاة الجمعة فى مسجده بمحور المحمودية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:49 م
والدة الشهيد السماديسي
والدة الشهيد السماديسي
هبه عويضه
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حضرت والدة الشهيد علاء الدين السماديسي إلى المسجد المقام لنجلها الشهيد بمحور المحمودية الجديد بحجر النواتية لمشاهدة المسجد وتجهيزاته.

ووجهت والدة الشهيد الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه الجهود الطيبة التي تقوم بها الدولة تجاه الشهداء وأسرهم، وتخليد أسمائهم تقديرًا لما بذلوه من تضحيات وبطولات فداءً لهذا الوطن.

جاء ذلك عقب أداء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، صلاة الجمعة بمسجد الحق المبين ببشائر الخير 3، بحضور اللواء أحمد العزازي رئيس الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة، وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ ورؤساء الأحياء والقيادات الشعبية والتنفيذية.

وألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة، كما ألقى الدكتور عبدالرحمن نصر نصار وكيل المديرية خطبة الجمعة من مسجد الشهيد عبدالمنعم رياض بسموحة، كما ألقى خطبة الجمعة من مسجد الشهيد مقدم علاء الدين أحمد السماديسي بمنطقة حجر النواتية الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف.

وقال الشيخ محمد خشبة إن الإسكندرية تزينت اليوم بافتتاح هذه المساجد التي تعد من الصروح العظيمة التي تدل على عظمة البناء والتشييد وعلى النقلة الحضارية التي تشهدها مصر في هذه الآونة، مؤكدًا أنه كلف قيادات المديرية بإلقاء خطبة الجمعة في هذه المساجد الجديدة.

وأشاد «خشبة» بما فعله رواد المساجد من توزيع الحلوى وزجاجات المياه على المصلين فرحا بافتتاح هذه المساجد، حيث أقيمت شعائر الجمعة اليوم بتسعة مساجد جديدة بمدخل سموحة ومحور المحمودية الجديد و"بشائر الخير 3".

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