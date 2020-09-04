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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عقب صلاة الجمعة.. محافظ مطروح يستمع لشكاوى الأهالي يوجه بحلها

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:13 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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استمع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، إلى طلبات عدد من المواطنين وذلك في إطار الحرص على التواصل المستمر والاستماع لمشاكلهم وسرعة حلها، جاء ذلك عقب انتهاء صلاة الجمعة الثانية بعد قرار عودة فتح المساجد بالمسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح.

ووجه محافظ مطروح، لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة توصيل المياه لإحدى الأبراج السكنية بمنطقة المسجد الكبير، والوقوف على أسباب توقف ضخ المياه باتجاه البرج السكني.

وأكد "شعيب" ردا على شكوى مواطن بزيادة احمال المحول الكهربائى بمنطقة شارع الإمام مالك وزيادة عدد الأعمدة، إنه تم بالفعل دراسة ذلك المطلب مع شركة كهرباء البحيرة بمطروح.

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