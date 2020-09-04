فنانون في مرمى نيران السوشيال ميديا.. وأخصائي: سيكوباتيون السبب

أعلن الفنان شريف منير اعتزاله السوشيال ميديا لفترة من الوقت نظرًا لما تعرض له من تنمر بعدما تم نشر صورة لابنتيه وانهالت عليه الشتائم من قبل رواد السوشيال ميديا.ومؤخرًا رد شريف منير على كافة الرسائل السلبية التي تعرض لها ما اعتبره البعض أنه أساء التصرف، ليخرج علينا بقرار اعتزاله السوشيال ميديا.وشهدت الفترة الماضية تعرض العديد من الفنانين للتنمر آخرهم زوجة الفنان مصطفى خاطر بعدما نشرت صورة تظهر فيها بوزن زائد وتغير ملامحها بسبب الحمل، لتنهال التعليقات السلبية على الصورة، كما سبق وأن تعرض الفنان أحمد زاهر، كما تعرض ابن محمد رمضان للتنمر على بشرته السمراء وغيرهم.وفي سياق متصل قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن المتنمر شخص غير واثق في نفسه ويبحث عن إثبات ذاته حتى ولو بطريقة خاطئة عن طريق انتقاد أي شيء أمامه، ولا نغفل التربية في مثل هذه الحالات.وأضاف لـ«الدستور» أن أي شخص للأسف تحت دائرة الأَضواء والشهرة يتعرض للانتقادات داخل المجتمع، وعليه أن يكون مستعد لذلك، حيث إن التنمر أنواع من بينهما العدواني الذي يعاني منه من لديه عقدة النقص، ضد الأشخاص المعروفين في المجتمع ومن الممكن أن يكون بسبب الحسد والطمع فيما يمتلكونه.وتابع: وهناك التقليل من شأن الآخر والعدوان اللفظي لمن هم يعانون من الأمراض النفسية أى الشخص السيكوباتي الذي يهدف إلى أذى الآخرين نفسيًا.وكتب الفنان شريف منير عبر الصفحة الرسمية الخاصة به: "أنا قررت إني آخد فترة راحة من السوشيال ميديا، أنا كنت بتعامل من قلبي وبطبيعتي اللي الناس عارفاها وعمري ما جرحت حد بكلامي أبدا". "لكن أنا مؤخرا تعرضت لكم من الكراهية والحقد الغير مبرر، رغم إن تاريخي في التعامل مع الناس عمر ما كان فيه تجاوز".وأضاف: "لما نزلت آخر صورة أنا كنت قاصد عشان أكشف نوعية معينة من الناس اللي أنا مش عايزهم عندي، لكن للأسف الموضوع دخل في طريق تاني أنا مش حابه لأن الناس شايفة إن العادي إني أتشتم وعيلتي يتشتموا لكن مش عادي إني أرد على الغلط".واختتم: "وعلى فكرة إنتوا صح، أنا ماكنش ينفع أنزل لمستوى النقاش ده، لأنكم ماتعودتوش مني على كدة، وشكرا لكل جمهوري اللي بيحبني بجد وفاهمني وعارفني كويس، استراحة شوية بقى".