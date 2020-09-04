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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الاستعلام عن فاتورة شركة مصر العليا للكهرباء 2020

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:27 م
وزارة الكهرباء
وزارة الكهرباء
هبه محمد
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بعد أزمة انتشار فيروس كورونا، بدأ يبحث الجميع عن أفضل طرق الدفع والاستعلام إلكترونيًا، ومن ضمنها كيفية الاستعلام عن فاتورة شركة مصر العليا للكهرباء 2020، حيث قامت وزارة الكهرباء والطاقة، بتوفير إمكانية الاستعلام عن الفاتورة بصورة إلكترونية، وكذلك إمكانية تسديدها من خلال الإنترنت، خوفًا على صحة المواطنين وللحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

كيفية الاستعلام عن فاتورة شركة مصر العليا للكهرباء 2020

ويعرض لكم " الدستور " كافة المعلومات والتفاصيل التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء والطاقة عن كيفية الاستعلام عن فاتورة شركة مصر العليا للكهرباء 2020.

وأعلنت شركة مصر العليا للكهرباء بتوفير تطبيق للمواطنين حتى يتمكنوا من الاستعلام عن فاتورة شركة مصر العليا للكهرباء 2020، حيث يقوم المواطن بتصوير قراءة العداد، ويقوم التطبيق بحساب فارق معدل الإستهلاك بشكل إلكتروني، وهكذا يتم حساب قد استهلاك المواطن للكهرباء، ويستطيع المواطن أن يدفع من خلال رابط التسجيل التي أعلنت عنه وزارة الكهرباء والطاقة بدفع قيمة فاتورة الكهرباء من خلال الإنترنت، ويعتبر هذا القرار مهم جدًا لتخفيف التكدس والازدحام في الشوارع للحد من انتشار وباء فيروس كورونا ولتخفيف العبء على المواطن المصري.

رابط الاستعلام عن فاتورة شركة مصر العليا للكهرباء 2020
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن رابط الاستعلام عن فاتورة شركة مصر العليا للكهرباء 2020 للتسهيل على المواطنين وتعتبر هذه الخدمة إلكترونية وتشمل كافة المعلومات والتفاصيل التي تخص مسائل الكهرباء مثل الاستعلام عن الفاتورة - فارق معدل الإستهلاك - طريقة دفع فاتورة الكهرباء - قراءة العداد".

رابط الاستعلام عن فاتورة شركة مصر العليا للكهرباء: http:electric.ahram.org.egupeg

أسعار استهلاك الكهرباء
حيث أعلنت شركة مصر العليا للكهرباء عن زيادة أسعار الاستهلاك: ابتدًا من يوليو 2020 كالأتي..

1 - الشريحة الأولى حتى خمسين كيلو، سوف يتم الحساب فيها على كل كيلو 38 قرشًا بدلًا من 30 قرشًا.

2 - الشريحة الثانية تبدأ من 51 كيلو، حتى 100 كيلو وسيتم الحساب فيها على سعر الكيلو 48 قرشًا بدلًا من 40 قرشًا.

3 - الشريحة الثالثة تبدأ من 101 كيلو حتى 200 كيلو، وسيتم الحساب فيها على سعر الكيلو 65 قرشًا بدلًا من 50 قرشًا.

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