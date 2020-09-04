رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عطاء» يدعم الأطفال ذوي الإعاقة بالصعيد والبحيرة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:08 م
صندوق الاستثمار الخيري
صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة
ولاء جمال
طباعة
وقَّعت الأستاذة أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، بروتوكول تعاون مع الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لدعم مشروع "وحدات التأهيل المرتكز على المجتمع بالصعيد والبحيرة"، بهدف إنشاء نموذج تأهيل مجتمعي على المستوى المحلي والوصول للأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تحسين نوعية الحياة لهم وتعزيز دمجهم بالمجتمع، بالإضافة إلى بناء بيئة مجتمعية تعزز من تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة.

جاء ذلك بحضور كل من الأستاذ محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق عطاء ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، والسيدة دينا عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الصندوق. ومن قيادات الهيئة الإنجيلية الأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة، والأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر "إن قضايا ذوي الإعاقة من القضايا المحورية التي تهتم بها الهيئة، ونسعى من خلال البرامج والمبادرات والبروتوكولات إلى خدمة فعالة لذوي الإعاقة ترتكز على تمكينهم ودمجهم بالمجتمع"، مضيفًا "إن الهيئة ستظل دائمًا داعمًا قويًّا لذوي الإعاقة بغض النظر عن الدين أو الجنس".

ومن جهته أشار الأستاذ محمد عشماوي إلى "أن هناك نسبة كبيرة من ذوي الإعاقة لا يحصلون على خدمات التأهيل بسبب وجود معظم الموارد والخدمات في المدن الكبرى، على الرغم من أن معظم الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى الوصول إليهم موجودون في المناطق الريفية"، مؤكدًا "أن الإعاقة لا ينبغي أن تكون عقبة في طريق النجاح وأن واجبنا الأخلاقي أن نستثمر الموارد والخبرات المتنوعة لديهم لتمكينهم من المشاركة في المجتمع".

جدير بالذكر ان البروتوكول شمل الاتفاق على اختيار الأطفال من عمر يوم إلى عمر 18 عامًا في المناطق المهمشة والأكثر احتياجًا في محافظة البحيرة، من الذين يعانون من صعوبة وصول الخدمات وبرامج التأهيل المتخصصة والاكتشاف والتدخل المبكر، ومن المخطط أن يشمل البروتوكول إنشاء ثلاث وحدات بمحافظات بني سويف وسوهاج والمنيا.

موضوعات متعلقة

بعد حديث رضوى الشربيني عنه.. 5 فوائد لاستخدام الفازلين

«رشوة».. تفاصيل عزل مستشار بمجلس الدولة

«انسداد الشرايين».. الأعراض والأسباب

كواليس جلسة فرض الحراسة على نقابة الأطباء: تعمل لصالح الجماعة الإرهابية

الصور

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين أحترفا الصيد بالبحر الأحمر

image description

الزمالك أمام بيراميدز في صراع ترتيب الدوري

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

الأكثر قراءة

هارب من 300 سنة سجن.. مقتل «خط الصعيد» في سوهاج

«قد ينتظرهم الغرق».. فيضان النيل يهدد المتعدين على حرم النهر

وكيل الخطة والموازنة يطالب «المركزى» بمبادرة لدعم التصالح على مخالفات البناء

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

نجم الساعة

آخرها مقال «إندبندنت».. كيف دعم محمد صلاح الأطفال والفقراء؟

منوعات

العسل قد يقي من السرطان

إغلاق 22 مدرسة فرنسية بسبب كورونا

تزامنًا مع بداية العام الدراسى.. أعراض جديدة لكورونا لدى الأطفال

صدأ حديد على القمر.. كيف وصل الأكسجين؟

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«تحيا مصر» بلا أمية
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة «٢-٣»
جمال طه
تمرد باشاغا ومحاولة انقلاب إخوان مصراتة
ماجد حبته
الشفقة تسبب السُعار أحيانًا
المزيد

الثقافة

حقيقة بيع بيت نزار قبانى بدمشق.. ومطالبات بتحويله لمتحف

«أحرقُ الموت بي» أول إصدار ورقي في التانكا باللغة العربية

تحديد موعد إعلان الفائز بجائزة خيري شلبى بدورتها الأولى

رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى ينفى تجميد أنشطة نوادى أدب المنيا