جابر طايع: الإسلام قيم وأخلاق وليس كلاما

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، بوزارة الأوقاف، إن المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، ولا إيمان لمن لا أمان ولا عهد له.وأضاف طايع، خلال خطبة الجمعة، من مسجد الأسمرات بحي الأسمرات عن موضوع العلم والإيمان، أن الإسلام ليس كلاما، وإنما أخلاق وقيم، والإيمان الحقيقي هو الذي يقوم على الصدق والأخذ بأسباب العلم، لأننا بحاجة إلى الإيمان والعلم معًا لكي ترتقي الأمم.