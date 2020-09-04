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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال 27 ضابطًا تركيًا بتهمة التواصل مع «جولن»

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:12 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أصدر مكتب المدعي العام في أنقرة أوامره باعتقال 27 ضابطًا بالجيش التركي، منهم 7 في الخدمة الفعلية برتبة ضباط صف داخل القوات البرية التركية، وذلك بتهمة التواصل مع تنظيم فتح الله جولن.

ويزعم حزب العدالة والتنمية، برئاسة رجب طيب أردوغان، أن جولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو كانت انقلابا مدبرا لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني، وفقا لموقع تركيا الآن.

وأطلقت تركيا حملة اعتقالات شملت كافة القطاعات العامة، وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

وفي شهر يونيو الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو 2016 فصلت من الجيش 15 ألفا و583 عسكريًا في إطار تحقيقات حركة الخدمة، بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.

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