من رباعيات صلاح جاهين.. عزيز وجيه يغنى «وإيه العمل»

طرح الفنان وجيه عزيز، أغنية جديدة حملت عنوان "وإيه العمل"، وذلك عبر قناته بموقع يوتيوب، والأغنية من رباعيات الشاعر صلاح جاهين، وهي من ألحان وتوزيع وجيه عزيز.وتقول كلمات الأغنية: "تسلم يا غصن الخوخ يا عود الحطب، بيجي الربيع تطلع زهورك عجب، وأنا ليه يمضي ربيع وييجي ربيع، ولسه برضك قلبي حتة خشب".وكان وجيه عزيز قد بدأ مشوارة الفني في سنة 1988 بعرض مسرحي من تأليف الشاعر فؤاد حداد، وتتميز أعماله بطابع شرقي بسيط، حيث تأثر بسيد درويش.و قدم الفنان العديد من الألبومات حيث قدم ألبوم لو بإيدي إنتاج سنة 1990، وفي عام 1997 أصدر ألبوما آخر "بالليل" من إنتاج صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، وأصدر في عام 2004 مجموعته الثانية بعنوان "زعلان شوية"، ثم قدم البوم "ناقص حتة" 2007.