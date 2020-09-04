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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ 58 قرار إزالة تعدٍ على أملاك الدولة بأسيوط

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:19 م
إزالة تعد على أملاك
إزالة تعد على أملاك الدولة
أسيوط - محمد أبو شادي:
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تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، من إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ضمن الموجة 16 من موجات تنفيذ قرارات الإزالة، والتي تشمل الأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين، أو لم يستكملوا إجراءات التقنين، والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة.

وترأس اللواء دكتور حسين الجندي، سكرتير عام المحافظة، حملة لإزالة بعض التعديات ومخالفات البناء بمركز الغنايم بمشاركة جاد الله مشرف جادالله، رئيس مركز ومدينة الغنايم، ونواب ومساعدي رئيس المركز، وتمكنت الحملة من تنفيذ 58 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة سواء بالبناء أو الزراعة، فضلًا عن مخالفات بناء على خط التنظيم وذلك باستخدام معدات وعمال الوحدات المحلية بحضور مسئولي أملاك الدولة والتنظيم والإدارة الزراعية، وفي وجود مظلة أمنية من مركز شرطة الغنايم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن التعدي على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف مرفوض تمامًا، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاهها، لافتًا إلى أن هناك متابعة مستمرة للموقف أولًا بأول مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما يتم على أرض الواقع، للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

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