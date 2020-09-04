رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: نستعد لزيارة رئيس بيلاروسيا إلى موسكو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:11 م
ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف
أ ش أ
طباعة
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، استعداد بلاده لزيارة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، دون أن يفصح عن الموعد المحدد، الذي ستتم فيه الزيارة.

وقال بيسكوف- في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن زيارة رئيس بيلاروسيا لموسكو ستتم، ويجري التحضير لها في الوقت الراهن".. متعهدًا بالكشف عن موعد الزيارة في الوقت المناسب.

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن، أمس الأول، أن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي من المُقرر أن يعقد خلال الأسبوعين المقبلين.

يُشار أيضا إلى أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، قام بزيارة إلى مينسك أمس الخميس، لتقديم الدعم لبيلاروسيا على إثر اضطراب الأوضاع بها في الفترة الأخيرة.

وتشهد بيلاروسيا موجة اضطرابات اجتماعية ومظاهرات واسعة النطاق، على خلفية الإعلان عن تحقيق لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 فوزًا ساحقَا في انتخابات الرئاسة التي نظمت في وقت سابق من الشهر الماضي.

موضوعات متعلقة

وكيل الخطة والموازنة يطالب «المركزى» بمبادرة لدعم التصالح على مخالفات البناء

بعد حديث رضوى الشربيني عنه.. 5 فوائد لاستخدام الفازلين

حقيقة وقف طرح شهادات «ابن مصر» ذات العائد 15%

كواليس جلسة فرض الحراسة على نقابة الأطباء: تعمل لصالح الجماعة الإرهابية

الصور

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين أحترفا الصيد بالبحر الأحمر

image description

الزمالك أمام بيراميدز في صراع ترتيب الدوري

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

الأكثر قراءة

هارب من 300 سنة سجن.. مقتل «خط الصعيد» في سوهاج

«قد ينتظرهم الغرق».. فيضان النيل يهدد المتعدين على حرم النهر

وكيل الخطة والموازنة يطالب «المركزى» بمبادرة لدعم التصالح على مخالفات البناء

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

نجم الساعة

آخرها مقال «إندبندنت».. كيف دعم محمد صلاح الأطفال والفقراء؟

منوعات

العسل قد يقي من السرطان

إغلاق 22 مدرسة فرنسية بسبب كورونا

تزامنًا مع بداية العام الدراسى.. أعراض جديدة لكورونا لدى الأطفال

صدأ حديد على القمر.. كيف وصل الأكسجين؟

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«تحيا مصر» بلا أمية
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة «٢-٣»
جمال طه
تمرد باشاغا ومحاولة انقلاب إخوان مصراتة
ماجد حبته
الشفقة تسبب السُعار أحيانًا
المزيد

الثقافة

حقيقة بيع بيت نزار قبانى بدمشق.. ومطالبات بتحويله لمتحف

«أحرقُ الموت بي» أول إصدار ورقي في التانكا باللغة العربية

تحديد موعد إعلان الفائز بجائزة خيري شلبى بدورتها الأولى

رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى ينفى تجميد أنشطة نوادى أدب المنيا