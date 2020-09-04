الكرملين: نستعد لزيارة رئيس بيلاروسيا إلى موسكو

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، استعداد بلاده لزيارة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، دون أن يفصح عن الموعد المحدد، الذي ستتم فيه الزيارة.وقال بيسكوف- في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن زيارة رئيس بيلاروسيا لموسكو ستتم، ويجري التحضير لها في الوقت الراهن".. متعهدًا بالكشف عن موعد الزيارة في الوقت المناسب.كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن، أمس الأول، أن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي من المُقرر أن يعقد خلال الأسبوعين المقبلين.يُشار أيضا إلى أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، قام بزيارة إلى مينسك أمس الخميس، لتقديم الدعم لبيلاروسيا على إثر اضطراب الأوضاع بها في الفترة الأخيرة.وتشهد بيلاروسيا موجة اضطرابات اجتماعية ومظاهرات واسعة النطاق، على خلفية الإعلان عن تحقيق لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 فوزًا ساحقَا في انتخابات الرئاسة التي نظمت في وقت سابق من الشهر الماضي.