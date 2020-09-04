خالد فودة: اليوم عرس كبير بجنوب سيناء لافتتاح 7 مساجد جديدة

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة 4-9-2020 م، بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي مصطفى مساعد سكرتير عام المحافظة.وكما استقبل عدد من قيادات المحافظة الدعوية والتنفيذية والشعبية مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد وصيانة بيوت الله (عز وجل) حيث تم بناء أكثر من مائة مسجد بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدًا أن اليوم عرس كبير في محافظة جنوب سيناء حيث يتم افتتاح سبعة مساجد جديدة، تم بناؤها على طراز معماري فريد.