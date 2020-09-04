«مصر للسياحة» توقع اتفاقية تعاون تسويقى وبيعى مع «إير كايرو»

وقع سامح سعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للسياحة وصلاح قدرى رئيس القطاع التجاري لشركة "إير كايرو" اتفاقية تعاون تسويقي وبيعي تمكن الشركتين من توسيع خدماتهما وزيادة قاعدة العملاء من خلال منافذها البيعية الـ42 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بحضور الدكتورة عادلة رجب رئيس مجلس إدارة مصر للسياحة وحسين شريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ"إير كايرو".وتتيح الاتفاقية استفادة عملاء "إير كايرو" وبعض الرحلات المشاركة بالرمز مع مصر للطيران بوجود مراكز بيعية بالقرب منهم في جميع أنحاء الجمهورية المسافرين على الرحلات التي تنطلق من شبكة "إير كايرو" من الإسكندرية مطار برج العرب والقاهرة وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ والتي تغادر إلى البلاد العربية والأوروبية وتكاملها مع شبكة خطوط مصر للطيران.ويأتي الاتفاق ضمن خطط التوسع التسويقي والتشغيلي التي تنتهجها الشركتان لتنمية حجم الأعمال والحركة السياحية إلى المقاصد والمزارات السياحية المصرية التي تستوجب القدر الأكبر والتوسع في التفاهمات والتعاون بين الشركات المصرية ومن المعروف أن المساهم الأكبر في شركة "إير كايرو" هي شركة مصر للطيران وشركة مصر للسياحة إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق التي تتبع وزارة قطاع الأعمال.