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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص فى أسيوط

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:05 م
مخزن مواد غذائية
مخزن مواد غذائية
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط من ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بمركز أبوتيج يحتوى على كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال حملة مشتركة بين مديرية ومباحث التموين والرقابة الإدارية، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على الكميات المضبوطة.

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن الحملات التموينية تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين وحقهم في الحصول على سلع غذائية جيدة وصالحة للاستخدام الآدمي، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين وفقًا للقانون.

كانت مديرية التموين، بالاشتراك مع مباحث التموين ومكتب الرقابة الإدارية فرع أسيوط قد نفذت حملة مشتركة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وتوافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكل ممارسات الغش التجاري لتحقيق الانضباط فى الأسواق حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين، أن الحملة تمكنت من ضبط مخزن غير مرخص بمركز أبوتيج طريق المسعودي مساحته حوالي 500 متر مكون من ثلاثة طوابق، يوجد بالأول والثاني منه كميات كبيرة من المواد الغذائية والحلوى والبسكوت منتهية الصلاحية، وكميات أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي والأغذية غير مخزنة بالطرق القانونية، مخالفًا بذلك أحكام القانون 281 لسنة 1994 لحيازته وتخزينه مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية، مؤكدا استمرار الحملات المشتركة مع كل الجهات المعنية بناء على توجيهات محافظ أسيوط لضبط الأسواق وحماية جمهور المستهلكين من بعض التجار ذوي النفوس الضعيفة الذين يتاجرون بصحة المواطنين.
مخزن مواد غذائية
مخزن مواد غذائية
ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص فى أسيوط
مخزن مواد غذائية
مخزن مواد غذائية
ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص فى أسيوط

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