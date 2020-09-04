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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات على صالونات التجميل للحد من انتشار الفيروسات الكبدية بكفر الشيخ

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:17 م
فريق التثقيف الصحي
فريق التثقيف الصحي
عمرو الشامي
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ناقش فريق التثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، الأعمال الخاصة بمبادرة الحد من انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية في صالونات التجميل، والمقرر البدء بالعمل بها ابتداء من شهر سبتمبر الحالي بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية.

وتستهدف المبادرة التوعية للوقاية من الإصابة بالفيروسات الكبدية في الأماكن الأكثر خطورة للتعرض للإصابة مثل صالونات الحلاقة والكوافيرات والنوادي الصحية.

وتهدف للتوعية بأهمية الاستخدام الأوحد للأدوات المستخدمة في الصالونات، وخاصة الأدوات الحادة مثل أمواس الحلاقة.

ويجوب فريق التثقيف الصحي بالمحافظة على صالونات التجميل بجميع إداراتها المختلفة لنشر التوعية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.
فريق التثقيف الصحي
فريق التثقيف الصحي

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