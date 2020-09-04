رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

محافظ جنوب سيناء يشيد بجودة لحوم الأضاحى

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:08 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة
أميرة العناني
طباعة
أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، واللواء شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، وجميع التنفيذيين، بجودة لحوم أضاحي وزارة الأوقاف، وبعظمة هذا المشروع الذي يعد نقلة حضارية، فهو من جهة يُعظِّم ثواب المضحي، كما يعظم أيضًا الانتفاع بكل جزء من أضحيته.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، بديوان عام محافظة جنوب سيناء.

جدير بالذكر أنه تم توزيع ٤١٥ طن لحوم حتى الآن منها ستة أطنان لحوم تم توزيعها بمحافظة جنوب سيناء.

موضوعات متعلقة

كارتيرون: فاجأت «بيراميدز» بتكتيك مختلف.. و«شيكابالا» أفضل قائد

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

وكيل الخطة والموازنة يطالب «المركزى» بمبادرة لدعم التصالح على مخالفات البناء

«قد ينتظرهم الغرق».. فيضان النيل يهدد المتعدين على حرم النهر

الصور

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين أحترفا الصيد بالبحر الأحمر

image description

الزمالك أمام بيراميدز في صراع ترتيب الدوري

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

الأكثر قراءة

هارب من 300 سنة سجن.. مقتل «خط الصعيد» في سوهاج

«قد ينتظرهم الغرق».. فيضان النيل يهدد المتعدين على حرم النهر

وكيل الخطة والموازنة يطالب «المركزى» بمبادرة لدعم التصالح على مخالفات البناء

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

نجم الساعة

آخرها مقال «إندبندنت».. كيف دعم محمد صلاح الأطفال والفقراء؟

منوعات

العسل قد يقي من السرطان

إغلاق 22 مدرسة فرنسية بسبب كورونا

تزامنًا مع بداية العام الدراسى.. أعراض جديدة لكورونا لدى الأطفال

صدأ حديد على القمر.. كيف وصل الأكسجين؟

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«تحيا مصر» بلا أمية
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة «٢-٣»
جمال طه
تمرد باشاغا ومحاولة انقلاب إخوان مصراتة
ماجد حبته
الشفقة تسبب السُعار أحيانًا
المزيد

الثقافة

حقيقة بيع بيت نزار قبانى بدمشق.. ومطالبات بتحويله لمتحف

«أحرقُ الموت بي» أول إصدار ورقي في التانكا باللغة العربية

تحديد موعد إعلان الفائز بجائزة خيري شلبى بدورتها الأولى

رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى ينفى تجميد أنشطة نوادى أدب المنيا