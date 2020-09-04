بمدح الرسول.. المصلون بالسيدة نفيسة يتفاعلون مع تلاوة الخشت (صور)

"يا رسول الله"، تعالت أصوات المصلين في حضرة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفاعلوا مع تلاوة الشيخ محمود الخشت، ما تيسر من سورة الحجراتوبدأ الخشت من أول السورة بقوله تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُون إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ"، إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم.وخطب الجمعة الشيخ محمد طه، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، بحضور الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن موضوع" العلم والإيمان"، موضحًا أن الإيمان الصحيح يدفع إلى العلم النافع، ويَبني عليه في تحقيق مصالح البلاد والعباد، وأن الإيمان ليس مجرد كلام، فالإيمان اعتقاد صادق وسلوك قويم، وأخلاق حميدة، لكون الإيمان هو العمل أي ما وقع في القلب وصدقه العقل.