رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: تحويل 13 مليونًا مستحقات 418 عاملًا غادروا الأردن

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:25 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
طباعة
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل الدفعة الثامنة من مستحقات 418 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية. 

وبلغت المستحقات 829 ألفا و403 دولارات، أي ما يعادل 13 مليونا و187 ألفا و507 جنيهات مصرية تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.
 
وقال هيثم سعدالدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد  فيها جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن.

وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، وسيقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:
«القوى العاملة»: تحويل 13 مليونًا مستحقات 418 عاملًا غادروا الأردن
«القوى العاملة»: تحويل 13 مليونًا مستحقات 418 عاملًا غادروا الأردن
«القوى العاملة»: تحويل 13 مليونًا مستحقات 418 عاملًا غادروا الأردن
«القوى العاملة»: تحويل 13 مليونًا مستحقات 418 عاملًا غادروا الأردن
«القوى العاملة»: تحويل 13 مليونًا مستحقات 418 عاملًا غادروا الأردن
«القوى العاملة»: تحويل 13 مليونًا مستحقات 418 عاملًا غادروا الأردن
«القوى العاملة»: تحويل 13 مليونًا مستحقات 418 عاملًا غادروا الأردن
«القوى العاملة»: تحويل 13 مليونًا مستحقات 418 عاملًا غادروا الأردن
«القوى العاملة»: تحويل 13 مليونًا مستحقات 418 عاملًا غادروا الأردن
«القوى العاملة»: تحويل 13 مليونًا مستحقات 418 عاملًا غادروا الأردن
«القوى العاملة»: تحويل 13 مليونًا مستحقات 418 عاملًا غادروا الأردن
«القوى العاملة»: تحويل 13 مليونًا مستحقات 418 عاملًا غادروا الأردن
«القوى العاملة»: تحويل 13 مليونًا مستحقات 418 عاملًا غادروا الأردن
«القوى العاملة»: تحويل 13 مليونًا مستحقات 418 عاملًا غادروا الأردن
«القوى العاملة»: تحويل 13 مليونًا مستحقات 418 عاملًا غادروا الأردن
«القوى العاملة»: تحويل 13 مليونًا مستحقات 418 عاملًا غادروا الأردن
«القوى العاملة»: تحويل 13 مليونًا مستحقات 418 عاملًا غادروا الأردن
«القوى العاملة»: تحويل 13 مليونًا مستحقات 418 عاملًا غادروا الأردن
«القوى العاملة»: تحويل 13 مليونًا مستحقات 418 عاملًا غادروا الأردن
«القوى العاملة»: تحويل 13 مليونًا مستحقات 418 عاملًا غادروا الأردن
«القوى العاملة»: تحويل 13 مليونًا مستحقات 418 عاملًا غادروا الأردن
«القوى العاملة»: تحويل 13 مليونًا مستحقات 418 عاملًا غادروا الأردن
«القوى العاملة»: تحويل 13 مليونًا مستحقات 418 عاملًا غادروا الأردن
«القوى العاملة»: تحويل 13 مليونًا مستحقات 418 عاملًا غادروا الأردن

موضوعات متعلقة

وكيل الخطة والموازنة يطالب «المركزى» بمبادرة لدعم التصالح على مخالفات البناء

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة «أروى» بميت غمر

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

رواية أخرى.. مصدر بالجبلاية يفضح وليد العطار في أزمة سرقة الكؤوس

الصور

image description

كواليس «قعدة رجالة» لـ خالد سليم.. وموعد انطلاقه (صور)

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين أحترفا الصيد بالبحر الأحمر

image description

الزمالك أمام بيراميدز في صراع ترتيب الدوري

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

الأكثر قراءة

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة «أروى» بميت غمر

ضبط الطبيب النفسى المتهم بالتحرش بمريضاته فى طنطا

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

صبحي الجيار.. أديب زارته هند رستم وشادية ورقصت له تحية كاريوكا

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

عقد قرانهما على جمعة.. زفاف الإعلامية نيرة خالد والنقيب عمرو إمام

الكشف عن لون شعر يزيد خطر الإصابة بالسرطان

5 نصائح لتجنب الإصابة بسرطان القولون

العسل قد يقي من السرطان

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بيصار.. عقلية علمية واسعة وثقافة واعية
د.كريمة الحفناوى
معارك ترامبية قبل الانتخابات الرئاسية
المزيد

الثقافة

«مسامير» عبدالله النديم تفضح غرام مستشار السلطان العثماني بالغلمان

محمد رفيع ينتهى من استكمال رواية المخرج رأفت الميهى «قباب المماليك»

انطلاق أولى فعاليات صالون «كونى أنتِ» لمؤسسة المرأة الأفريقية

محمد القصبي يكتب: معي وحدي كان نجيب محفوظ.. صِداميا!!