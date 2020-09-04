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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدًا.. بدء الصمت الانتخابي لمرشحي الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:57 م
بانتخابات مجلس الشيوخ
بانتخابات مجلس الشيوخ
أشرف لاشين - حسام محفوظ
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تبدأ في الساعة الثانية من ظهر غد السبت، فترة الصمت الانتخابي لمرشحي جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، قبل يوم واحد من الاقتراع في الخارج، وبحسب التوقيت المحلي لكل دولة.

وتنطلق جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر يومي 6 و7 سبتمبر، على أن تجرى داخل مصر يومي 8 و9 سبتمبر، ويتم إعلان النتيجة النهائية 16 سبتمبر المقبل.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنه لن يتم ضم أي ناخبين جدد في الداخل أو الخارج على قاعدة الناخبين وأن تصويت المصريين في الخارج سيكون قاصرًا على من سجل اسمه في الجولة الأولى فقط.

كما استعدت الهيئة لإجراء جولة الإعادة داخل مصر يوم الثامن والتاسع من سبتمبر الجاري في الدوائر التي تجرى فيها الإعادة فقط وقد استعدت المدارس التي تحولت إلى لجان انتخابية لاستقبال الناخبين.

وتسلمت الهيئة الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، بعد الفصل في الطعون الانتخابية التي تلقتها على قرار الهيئة الوطنية بإعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عقب انتهاء مدة الفصل المحددة بمدة 10 أيام، بنهاية أغسطس وتم إرسال الأحكام للهيئة الوطنية للانتخابات.

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