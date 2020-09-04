حريق في خزان نفطي بمصفاة بالعراق

صرح مسؤول بقطاع النفط العراقي اليوم الجمعة، أنه تم إخماد حريق اندلع في أحد خزانات مصفاة القيارة لتكرير النفط الخام بسبب سوء الأحوال الجوية والبرق الذي تسبب في اشتعال الوقود داخل الخزان بمحافظة نينوى 450كم شمالي بغداد.وقال قاسم عبدالرحمن مدير عام شركة مصافي الشمال، في بيان صحفي وزع اليوم، إن أجهزة الدفاع المدني إلى جانب فرق السلامة والإطفاء للشركات النفطية بذلت جهدًا كبيرًا في التعامل مع حريق أحد خزانات مصفاة القيارة، الذي كان يحتوي على كمية 5000متر مكعب من المنتجات.. وتم إخماد الحريق بالكامل صباح اليوم".وأوضح "لا توجد خسائر أو إصابات في صفوف العاملين بالمصفاة".وكان حريق اندلع يوم الأربعاء الماضي في أحد خزانات النفط في مصفاة تكرير النفط في القيارة بمحافظة نينوى بسبب سوء الأحوال الجوية.