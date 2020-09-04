«السيسي» كلف بتنفيذه.. 10 معلومات عن سد جيوليوس نيريري

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن السد.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا صباح اليوم؛ لمتابعة مشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر "روفيجي" بتنزانيا، ينفذه المقاولون العرب- السويدى إليكتريك.وأكد رئيس الوزراء، أن الرئيس السيسي كلّف بتنفيذ مشروع إنشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريري" بتنزانيا على أعلى مستوى، حتى يعبر عن قدرة قطاع المقاولات المصرية على إنجاز المشروعات الكبرى بأعلى جودة.وقال الدكتور عاصم الجزار، إن المشروع يهدف إلى توليد طاقة بقدرة 2115 ميجاوات، موضحا أنه سيتم نقل الطاقة المتولدة منه عبر خطوط جهد 400 ك فولت، على أن تدمج الطاقة مع شبكة الكهرباء العمومية.1- وضع حجر الأساس للسد في 27 يوليو عام 2019.2- أسندت حكومة تنزانيا عقد إنشاء المشروع إلى التحالف المشترك بين المقاولون العرب والسويدي إليكتريك بتكلفة 2.9 مليار دولار، لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات.3- يقام السد على 2% فقط من مساحة محمية سيلوس.4- يسهم المشروع فى الحفاظ على البيئة ويضع تنزانيا على طريق التنمية بإنشاء مصانع تعتمد على الطاقة.5- طاقة السد تصل إلى 2115 ميجاوات، وسعة تخزينه 33 مليار متر مكعب بإرتفاع 134 متر، ويغطى مساحة 1350 كم مربع بطول 100 كيلو متر وبإجمالي طرق طولها 80 كم متر.6- المشروع عبارة عن سـد خرساني لتخزين المياه اللازمة لتوليد الطاقة الكهرومائية من محطة الكهرباء، وانشاء أربعة سدود لتخزين المياه ليصل إجمالي مخزون المياه المتوقعة 33 مليار متر مكعب.7- يتحكم في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات لتخزين حوالي 34 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة مستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة والصيد.8- يبلغ عدد العمالة بالسد 5233 عاملا بينهم 526 مصريا، و3974 تنزانيا، فضلا عن 733 أجنبيا من دول أخرى.9- يتكون من جسم السد الخرساني الرئيسي، بالإضافة إلى 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائي بسعة 34 مليار م3، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسي.10- سيتم إنشاء مجمع سكني وشبكة طرق مؤقتة ودائمة لخدمة المشروع، إنشاء مفيض للمياه، ونفق بطول 703م، وكوبري خرساني وإثنين من الكباري على نهر "روفيجي".