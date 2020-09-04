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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

عودة اجتماعات الشباب بإيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:47 م
إيبارشية طيبة للأقباط
إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك،
مونيكا جرجس- ماريان رسمي
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بدأت إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، عودة الأنشطة والاجتماعات تدريجيًا داخل الإيبارشية، وبالأخص الاجتماعات والأنشطة الشبابية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

فاستأنف اجتماع الشباب لأسرة البابا يوحنا بولس الثاني بكنيسة العذراء مريم الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني بأسوان، تحت إشراف الأب إستفانوس زكي، والأب جوفاني الكومبونياني ومنشطي الأسرة، والشباب بالكنيسة.

وبدأ اليوم بتقديم قداس شكر، وتنظيم رحلة نيلية، بالإضافة إلى بعض التأملات الكتابية، والألعاب الترفيهية، واختتم الاجتماع بالتقاط الصور التذكارية للشباب، وذلك وسط أجواء مبهجة بعودة النشاط.

كما احتفل أيضًا اجتماع شباب كنيسة القديس الشهيد العظيم مارجرجس بالأقصر، بمشاركة الأب ماركو ناجي وكيل عام مطرانية طيبة للاقباط الكاثوليك، والأب أمجد عزت مسؤولي الشباب بالكنيسة.

بدء الاجتماع بفرح لعودة الاجتماع بالصلاة والترانيم، ثم مشاركة شباب اللجنة المسئولين عن شباب الرعية.

تضمن اليوم أيضًا بعض الألعاب، التي تهدف إلى تنمية التعاون، كما تم الاحتفال بأعياد الميلاد والترحيب بالاعضاء الجدد الناجحين بالثانوية العامة، لانضمامهم للاجتماع.

وفي السياق نفسه، احتفل شباب كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بنجع الصياغ بالأقصر بعودة نشاط اجتماع الشباب، حيث افتتح اللقاء الأب ملاك ناجي بعبارات بسيطة شكر فيها الله علي رجوع النشاط مره آخرى، أعقبها فقرة الترانيم.

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