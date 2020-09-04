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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل مأساة مسنة أنقذها رئيس مباحث طنطا من صاحب عقار

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:43 م
النقيب محمود عبد
النقيب محمود عبد الجواد
مريم جبل
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حرص النقيب محمود عبد الجواد رئيس مباحث قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، على مساعدة سيدة مسنة في لفتة إنسانية طيبة، إذ سدد عنها إيجار مسكنها الذي تعيش فيه بمفردها بعد محاولة صاحب العقار طردها، وتكفل النقيب بمصاريف معيشتها وعلاجها.

وقالت مصادر لـ"الدستور" إن صاحب العقار تشاجر مع السيدة في الشارع أمام المارة بسبب خلاف حول قيمة المسكن المستحقة واتصل الأهالي بالنقيب محمود عبد الجواد على رقمه المنتشر في الشوارع والمحلات التجارية وأبلغوه بالواقعة.

وفي أقل من ربع ساعة وصل رئيس المباحث ومعاونيه وقوة من المباحث وبفحص البلاغ تبين أن السيدة عمرها 70 عاما وتقيم بمفردها وقررت في أقوالها أن نجلها كان يسدد الإيجار بانتظام إلا أنه توفى منذ 6 أشهر وليس لها عائل بعده.

وصرف المقدم القوة المصاحبة له وطلب من صاحب العقار الايصالات متأخرة السداد ودفعهم من جيبه الخاص وأكد لصاحب العقار إرساله قيمة إيجار سنة مقدم، والتكفل بمصاريف السيدة، ولقى ذلك استحسان أهالي المنطقة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية محمود توفيق بضرورة إعلاء القيم الإنسانية وحسن التعامل مع المواطنين وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لكبار السن وذوي الهمم.

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