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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توقيف 26 متظاهرا خلال احتجاجات غير مرخصة في بيلاروسا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:43 م
قوات الأمن في بيلاروسيا
قوات الأمن في بيلاروسيا
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ألقت قوات الأمن في بيلاروسيا القبض على 26 شخصا جراء فعاليات احتجاجية غير مرخصة.

وذكرت وزارة الداخلية البيلاروسية، اليوم الجمعة، في بيان للمكتب الصحفي للوزارة، أنه تم توفيق 26 شخصا جراء فعاليات احتجاجية غير مرخصة تم إيداع 7 من الموقوفين في الحبس حتى موعد النظر في قضاياهم في المحكمة.

وذكرت الوزارة أن نحو 850 شخصا شاركوا أمس في 30 فعالية غير مرخصة مناهضة للحكومة في 9 من مدن البلاد، مقابل 10 آلاف شخص حضروا 10 تجمعات مؤيدة "للسلم والأمان والهدوء" في مختلف أنحاء بيلاروس.

وأكدت سفيتلانا تيخانوفسكايا، المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية وزعيمة المعارضة، أمس الخميس، أن الاحتجاجات المناهضة للحكومة لن تتوقف، وهي تمثل ضغطا كافيا على الحكومة الحالية.

وتطالب المعارضة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الفائز في الانتخابات الأخيرة، بالتنحي أو تنظيم انتخابات جديدة، بينما يتهم لوكاشينكو قوى خارجية بالوقوف وراء الاحتجاجات.

يذكر أن في الأيام الأولى بعد الانتخابات الرئاسية البيلاروسية في 9 أغسطس الماضي استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على نتائج الانتخابات التي أعلن فيها فوز الرئيس لوكاشينكو، والتي وصفوها بـ"المزورة".

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