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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي بتركيا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:42 م
الغاز الطبيعي بتركيا
الغاز الطبيعي بتركيا
مروة عنبر
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في ظاهرة أصبحت يومية في تركيا، ومتكررة وخاصة في السلع والاحتياجات الأساسية، أعلن اتحاد أرباب العمل لمحطات إمداد الغاز والبترول في تركيا، تطبيق زيادة جديدة على أسعار الغاز الطبيعي للسيارات بمقدار 13 قرشا بدءا من اليوم الجمعة.

ويرتفع متوسط ​​سعر غاز السيارات في إسطنبول بعد قرار الزيادة من 3.93 ليرة تركية إلى 4.03 ليرة.

وفي أنقرة، يرتفع سعر غاز السيارات من 3.96 ليرة إلى 4.06 ليرة، وفي إزمير يرتفع من 3.87 ليرة إلى 3.97 ليرة، وفقا لموقع تركيا الآن.

وجاءت الزيادة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، وتراجع سعر الليرة، وشهدت أسواق الصرف التركية تقلبات جنونية، ووصل سعر الدولار إلى 7.45 ليرة تركية، لأول مرة في تاريخ تركيا الحديث.

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