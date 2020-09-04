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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مع تدهور الاقتصاد.. ارتفاع سعر الذهب فى الأسواق التركية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:39 م
الذهب
الذهب
مروة عنبر
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فى ظل استمرار التحذيرات الدولية من انهيار الاقتصاد التركي قبل نهاية العامين المقبلين، سجل سعر جرام الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعا في الأسواق التركية، وصل إلى 462 ليرة تركية.

فيما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة الوطنية التركية، في بداية تعاملات اليوم، إلى 7.44 ليرة، بعد أن وصل يوم أمس إلى 7.45 ليرة لأول مرة في تاريخ البلاد.

يأتي ذلك على خلفية موجة من التقلبات تشهدها الليرة التركية منذ 30 يوليو الماضي، حين تجاوز الدولار للمرة الأولى حاجز السبع ليرات، لتبدأ الليرة بعدها مسلسل من الانهيارات والتقلبات أمام الدولار الأمريكي.

وبسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انكمش اقتصاد تركيا بنسبة 9.9% في الربع الثاني من هذا العام، إذ تسبب الإغلاق العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، في توقف شبه كامل للأنشطة الاقتصادية بما يمثل أسوأ أداء على أساس سنوي في عشر سنوات، وفقا لوكالة رويترز.

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