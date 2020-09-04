ضبط مسجل هارب من 3 سنوات في قضايا مخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مسجل خطر هارب من سجن أبو زعبل في قضية "مخدرات" والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات في مدينة نصر.تمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسجل شقي خطر "فرض سيطرة" سبق اتهامه في 8 قضايا آخرهم "سلاح دون ترخيص" والمطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا "سلاح دون ترخيص، تزوير")، والهارب من سجن أبو زعبل على ذمة قضية "مخدرات" والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات، يتردد على محل إقامة آخر كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهدافه تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.