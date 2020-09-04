تنفيذ 10 قرارات إزالة لبناء مخالف بحي شرق أسيوط

ترأس المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، حملة مكبرة بحي شرق مدينة أسيوط بمشاركة أيمن محروس رئيس الحي وأسامة أنور ومروان الشب نائبا رئيس الحي ومسئولي المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية وفي وجود قوة أمنية من قسم ثاني أسيوط لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للبناء المخالف والتصدى لكل أشكال المخالفات التي يرتكبها بعض الخارجين على القانون ومخالفات البناء.وأسفرت الحملة عن تنفيذ 10 قرارات إزالة بشارع المشتل بمنطقة الوليدية لأدوار مخالفة وواجهات وسور بأرض زراعية وسور أحد النوادي وتم التنفيذ بواسطة معدات الحملة الميكانيكية للحي ووحدة التدخل السريع التابعة للمحافظة.وقال محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، إن المحافظة نفذت عدة حملات متكررة لتنفيذ الإزالات للمباني المخالفة التي لا يجوز فيها التصالح وذلك على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن، مؤكدًا أنه سيتم ملاحقة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم عليهم، مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية والإدارات الهندسية وشن حملات يومية لإزالة كافة التعديات.وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة المحافظة مواجهة حالات البناء المخالف وتطبيق القانون بكل حسم على العقارات المخالفة التي تقام بدون ترخيص دون اتباع المواصفات الفنية في أعمال البناء وبالتالي تشكل خطورة على حياة المواطنين.