ضبط عاطل أدار منزله لتصنيع مخدرات بالسويس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس من ضبط (طرب لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام، و2 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلو جرام، و20 قرص مخدر، وكمية من الحنة وزنت واحد كيلو جرام، وعدد وأدوات المستخدمة فى تصنيع وتغليف مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول)، بمسكن أحد العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة الأربعين.وكانت الإدارة قد تابعت نشاط 3 عاطلين – لهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس، كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وتصنيع وإعادة تدوير مخدر الحشيش، متخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.وتم استهدافهم وضبط إثنين منهم، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الثالث "جارى ضبطه" وحيازتهما للمضبوطات.كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صوره، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى وتجار المواد المخدرة.